〈南部〉9國16通路商 採購台南蔬果

2019-04-25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市長黃偉哲不用出國，台南農特產品持續熱賣到國際，隨著台南芒果即將於六月長成，市府與農委會、外貿協會昨日舉辦「二○一九台南熱帶水果及加工品國際採購日」活動，有美國、加拿大、中國等九國共十六位通路進口業者到場採購，黃偉哲扮「超級宣傳員」到場推銷。

外貿協會拓外銷 昨辦國際採購日

黃偉哲表示，台南是個文化古都，更是最優質的農產品之都，參加採購會的廠商都是一時之選，歡迎世界各地買主前來精挑細選。

昨在香格里拉台南遠東國際大飯店參加採購會的通路商，包括美國、加拿大、中國、韓國、新加坡、馬來西亞、科威特、香港、澳門等九國共十六位通路進口業者，皆為當地前五大大型通路商，來台採購品項包括生鮮蔬果及其加工品、加工食品（如烘焙食品與伴手禮）、飲料等。

農業局表示，邀請的買主以大型進口商及通路商為主，包括港商City’super，預計採購時令水果︱芒果、蜜棗、蓮霧、鳳梨、火龍果、芭樂各類果乾等、韓商LOTTE FOODS主要採購新鮮芒果，果乾、果汁、生鮮水果以及韓商Sooil Commerce主要採購新鮮芒果，部分買主也希望對台採購有機蔬菜等農產品，顯示採購洽談會效益逐漸擴張到其他農產品，也展現台灣農產具競爭軟實力。

24家農會、廠商 參加媒合平台

農業局表示，參加採購洽談會的在地單位，包括麻豆區農會、善化區農會、新市區農會、西港區農會、新化區農會、貫金食品、蜜旺果舖、台灣旺萊生技、瓜瓜園等廿四家，採購品項除芒果、鳳梨、蜜棗及果乾外，也擴大至台灣芭樂、釋迦、楊桃等水果，由於在地業者平常要出國費事，所以透過媒合平台協助農民開拓國外市場。

台南鳳梨 今年已外銷1449噸

農業局表示，自今年三月下中旬，台南關廟等區的鳳梨陸續收成後，至目前台南鳳梨外銷量約為二○七櫃、約一四四九噸，大多銷往中國，並持續增加中。

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