〈中部〉彰化首間公辦雙語鹿江中小學 在地生中籤率5成

2019-04-25

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣第一間公辦雙語學校「鹿江國際中小學」，今年首度招收八十名學生，鹿港在地生中籤率五成，而鹿港以外的縣內生中籤率將近九成；由於這是公辦學校，因此抽中者全家喜上眉梢，而備取生當中已有人錄取台中市的私中名校，但私下表示只要能有機會遞補，就要放棄私中，來當鹿江「創校」學生。

校門像隘門 濃濃鹿港味

鹿江國際中小學從籌備以來都是話題，第一期校舍將陸續完工，許多民眾特地來參觀，建築充滿鹿港語彙，校門是隘門意象，教室廊道輔以鏤空的紅磚牆，滿滿鹿港小鎮古廟老巷的風情。校長黃俊偉表示，鹿江國際中小學因為是雙語實驗學校，沒有學區制，採取抽籤制，鹿港在地保障名額四十五名，其它縣內生卅五名，有意就讀學生必須先參加體驗營，才能取得抽籤權。

黃俊偉說，最後共有一二三名學生取得抽籤權，其中八十四名設籍鹿港，抽出四十五名正取生，另外卅九名是縣內生，抽出卅五名正取生；正取生將在廿六、廿七日報到，如有缺額則由備取依序遞補。

由於鹿江國際中小學每星期有十一堂英語課程，其中八堂課是由外籍英語老師採全美語教學，因此也有外籍生來詢問入學資格; 黃俊偉說，外籍生名額採外掛方式，每屆招收八名，這位外籍生因為父母來台工作，希望能夠選擇雙語學校求學，經由介紹來到鹿江，還特地來參觀校園環境。

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