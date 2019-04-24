〈南部〉公車不足 延平推共乘運輸

2019-04-24

〔記者王秀亭／台東報導〕延平鄉各村距離遙遠，為補現有公車的不足，在交通部、台東縣政府與延平鄉公所合作下，合推「噗噗共乘」、「小黃公車」及洽公環狀線中型巴士等三種運輸模式，讓鄉民往返各村及到鹿野火車站更便利。

延平鄉長胡黃廣文指出，台東第一條小黃公車去年三月在延平鄉紅葉村上路，民眾以接近公車的價格，共乘小黃，成功連結桃源、紅葉、永康及武陵等西四村，且可依自身需求預約候車，並維持原本路線十％彈性原則，到府接送，頗受鄉民肯定；鄉公所則規劃「洽公環狀線」，由公所既有的中型巴士，每週二、四分南、北兩路線，供五村村民往返各村與至鄉公所洽公。

去年十一月，交通部科技顧問在東邊的鸞山村推出「噗噗共乘」，讓延平鄉交通服務網絡更完善，交通部花東地區共享運輸推動小組計畫主持人周諺鴻表示，因應鸞山村地勢陡斜、村落分散，大眾運輸工具缺乏，及鄉內學生較早與較晚的通學需求，輔導部落居民考取小客車職業駕照，利用通過檢驗的自家車輛共乘，往返鸞山全村至鹿野火車站間，相關費用由政府補助。

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