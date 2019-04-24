〈台北都會〉北市公宅8年5萬戶 都發局︰那是政見

2019-04-24

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲四年前拋「四年兩萬戶、八年五萬戶」公共住宅支票，台北市政府已兩度修改目標，近日柯又說「公宅的確是政策大轉彎」，令外界疑問「八年五萬戶」跳票？北市都市發展局長黃景茂昨於議會工作報告坦言，那是一個政見、說法，柯當市長後務實，發現公有地不可能全蓋公宅；未來要將租金補貼、包租代管等私有房屋納公宅數字，新目標四萬四七○○戶。

新目標下修到4萬4700戶

二○一五年三月柯文哲拋出「四年兩萬戶、八年五萬戶」，該年七月柯參訪南韓脫口說「八年五萬戶不知道怎麼夢到」。二○一七年三月柯被媒體問及「四年兩萬戶」能否達標？柯說「四年一萬八千戶開工」；該年七月都發局又將「四年兩萬戶」定義，除實際完工、施工、規劃中公宅，連都市更新分回戶、捷運聯開宅也計入，目前已達一萬九八○二戶。

租金補貼戶納入 遭質疑灌水

談到北市府最新目標值，黃景茂受訪指，除了上述項目，公宅政策將採多元提供，再納一萬四七七三戶租金補貼戶、一二○○戶包租代管戶、單身青年及鼓勵婚育租金補貼二六三一戶；此外過去舊政策，如國宅、平宅、中繼住宅、婦女中途之家、老人住戶共五三○四戶也納入，若再加下階段七處公宅基地，總數四萬四七○○戶。

都發局︰公宅可多元取得

媒體追問新目標值是「八年四萬四七○○戶？」黃景茂說，柯文哲在任期間會朝這目標，但希望外界不要講八年。至於將租金補貼戶納入公宅數字，是否灌水？黃說明，民間房屋由政府提供補貼，讓民眾有房子住，也是居住正義一環，況且「住宅法」也認定公宅可多元取得。

市議會工務委員會昨安排都發局進行工作報告，北市議員吳沛憶在會中質疑，台北市租金高，若推包租代管政策，有省到錢嗎？實際成效沒特別好；她疑問五萬戶目標還存在？黃景茂語塞說「那是政見」。議員王欣儀質疑，都發局包租代管宣導不力，至今年四月十九日也只媒合八五八件，無怪乎公宅數字不斷修正，連包租代管私有空戶也要納公宅。

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