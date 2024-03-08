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北投警連開11槍 倒車衝撞警察的藥頭抓到了

衝撞警察的王姓藥頭已經逮捕到案，圖為他棄置中市郊區的轎車。（記者王冠仁翻攝）

衝撞警察的王姓藥頭已經逮捕到案，圖為他棄置中市郊區的轎車。（記者王冠仁翻攝）

2024/03/08 09:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕台北市警局北投分局的員警，昨天（7日）凌晨至台中市，緝捕販毒的王姓毒販（俗稱藥頭），不料，藥頭竟倒車衝撞警員與警車，警方連開11槍，但這名藥頭還是高速逃逸無蹤，北投警方趕緊聯繫台中警方協助追捕，昨天深夜在中市將他逮捕到案，於今天清晨移送台中地檢署偵訊中，中檢不排除向台中地院聲請羈押。

北投警方日前破獲一宗毒品交易案，向上溯源時，得知被查獲的毒品咖啡包，源於中市的藥頭，遂於前天（6日）深夜，派遣9名員警搭乘4輛車南下追緝，昨天凌晨於中市西屯埋伏抓人，不料，藥頭駕駛白色轎車現身時，埋伏警力也擁上抓人之際，藥頭猛踩油門倒車，衝撞警察與警方的偵查車，波及路旁一輛計程車，員警立即對白色轎車連開11槍，但藥頭仍加速逃逸，但幸運的是無人受傷，亦無路人受波及。

台中警方昨天也動員協助北投警方追捕，昨天上午先找到這輛白色轎車，至昨天深夜終於逮捕這名藥頭，全案依妨害公務罪與違反毒品危害防制條例等罪名移送台中地檢署，中檢強調，本案是中市警察局第四分局、第六分局、台北市警察局北投分局，偵辦王姓被告涉嫌販賣第三級毒品（甲基卡西酮類）案件，經報請本署指揮偵辦後，昨天夜間拘提王男到案，現於偵訊調查中。

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王姓藥頭逃逸時，撞上計程車，又撞斷公車站牌，現場一片狼藉。（圖由民眾提供）

王姓藥頭逃逸時，撞上計程車，又撞斷公車站牌，現場一片狼藉。（圖由民眾提供）

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