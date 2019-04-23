〈南部〉台南市議員爭鄰長津貼 揚言退總預算

2019-04-23

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市無黨籍議員發起連署每位鄰長每月發放二千元交通津貼，要求最遲自明年度起實施，議員批評其他五都有發放一千五百元至二千五百元津貼，唯獨台南沒有發放，要求市府比照辦理。議員蔡秋蘭並揚言，明年市府鄰長津貼預算一定要編，如果沒有編將退所有預算，讓市府重編。

市府：若補助一年經費需2.3億

根據民政局統計，以台南市全市九六六○鄰計算，若每月補助鄰長交通費二千元，一年經費約需二億三千二百萬元。目前市府對於沒有農、勞保的鄰長編列健保費，所有的鄰長也都享有春節慰勞金、報紙費、意外險、文康活動等福利。市府將參考各界的意見，謹慎思考如何在財政與法律允許的範圍內，讓里政推動更加精進。

無黨聯盟總召林阳乙以及議員杜素吟、許又仁、周奕齊、黃麗招、趙昆原、蔡秋蘭、曾信凱、陳怡珍等人召開記者會，二、三十名鄰長也出席力挺，並將七千多名鄰長的連署書向議長郭信良陳情。

一位鄰長說，他做了廿餘年鄰長，在里鄰整併後原本服務五十戶，現在變一百多戶，「別人有，台南為何沒有？不能把鄰長與志工相比。」

發起連署的議員許又仁表示，市府因為「里鄰合併」，減少支出二億多元，將這筆省下的經費轉為編列鄰長「工作及交通補助費」，並不會加重市府的財政負擔。林阳乙等人說，這絕非綁樁，而是別人有，為何台南沒有？

議長郭信良則表示，其他五都有發，高雄負債比我們高，都發放了，台南沒有理由不發放。

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