〈北部〉《宜蘭》漁村小店飄書香 小英訪「春陽號」

2019-04-20

〔記者張議晨／宜蘭報導〕南方澳漁港獨立書店「春陽號」，小店名取自書店女主人吳小枚公公的漁船「春陽號」，不捕魚只在漁港傳遞書香，總統蔡英文昨到訪南方澳，特別抽空拜訪小書房；還有書店常客製作「我挺辣台妹」看板，力挺蔡英文連任。吳小枚笑說，總統到訪讓她「受寵若驚」。

曾在雜誌社任職的吳小枚，曾以 報導文學角度出版《海海人生》一書，紀錄南方澳所見所聞。兩年前，吳小枚在南方澳第一魚市場旁開起獨立書店，店名用公公漁船「春陽號」為名，春陽號不捕魚，成為南方澳特色小店。

視察南方澳 走訪特色書店

蔡英文昨到南方澳南天宮、進安宮參拜媽祖，特別撥出十分鐘走訪「春陽號」；蔡英文說，沒想到漁港旁有這間特色書店，很不簡單。

吳小枚指出，書店二樓以上是她的住家，因為愛書才決定將一樓空間作書店，除了自己喜愛的書籍，南方澳出版品很多，還設有南方澳專區，讓外界有機會認識南方澳，春陽號是窗口、也是平台，雖然兩年來沒有獲利，卻交了不少朋友。

蔡英文總統到訪，吳小枚送上著作《海海人生》，希望總統細細品嘗南方澳獨特的漁村文化；由於吳小枚與好友正在練習歌仔戲，蔡也力邀「等演技進步一點，或許可到總統府演出」。

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