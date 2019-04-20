〈中部〉（彰化）等了28年 台76線敲定延伸芳苑接台61線

2019-04-20

〔記者顏宏駿／彰化報導〕等了二十八年，彰化縣「台七十六線延伸至二林計畫」終於底定，並確定於明年四月動工，總工程經費達一四○億元，全數由中央負擔，最快二○二五年完工通車。行政院長蘇貞昌昨到彰化縣視察時指出，此道路的開通，將讓彰化西南角的鄉鎮交通更加便利。

明年4月動工 最快2025年完工

台七十六線工程線緣起於一九九一年的「六年國建計畫」，為國內十二條東西向快速道路中最晚完工，既有路段在二○○五年告一段落，但只做到埔鹽鄉的員大排附近，後續工程因終點選址因各方意見紛歧，歷經四個方案，從最初終點設在芳苑鄉漢寶村，又往北移到福興鄉，再南移到王功，最後定案是與西濱芳苑交流道銜接，廿八年來因中科四期和西濱快速道路設立和興建而衍生變數，如今總算底定，將讓彰化近代交通路網工程的最後一塊拼園得以完成。

從埔鹽、二林到芳苑 設6交流道

「台七十六線延伸至二林計畫」路廊全長二○．八公里，現有的台七十六線由東往西跨越中山高到埔鹽鄉的彰水路即未再施工高架化，而今欲延伸段係從既有台七十六線末端延伸到台六十一線（西濱快速道路）的芳苑交流道（今年底完工，普天宮北邊一公里處），延伸段工程以二溪路為界以東為高架路段，以西為平面路段。

沿線共設置六處交流道，分別是埔鹽鄉台十九線交流道與新水交流道、二林鎮縣一四八（二溪路草二段）交流道與縣一四三（二溪路）交流道、芳苑鄉有台十七線交流道，最後芳苑系統交流道銜接台六十一線。

耗資140億 西段二林接台61線先做

縣府表示，雖然工期長達八年，但可分段施工，西段接近人口稠密的二林鎮，又屬平面道路，難度較低可先動工，讓二林人可以更迅速銜接上台六十一線，方便南來北往。

蘇貞昌昨天特別到彰化縣視察，他表示，台七十六線延伸段所需經費一四○億元，由中央全額補助，但為讓該工程儘速完成，必須由彰化縣政府協助儘速辦理用地取得及都市計劃變更等事項。

台7 6線二林延伸段地圖

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