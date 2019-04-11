〈中部〉大甲媽遶境黑道鬧事 彰化縣警局長方仰寧嗆：相堵ㄟ丟！

2019-04-11

〔記者湯世名／彰化報導〕大甲媽祖九日凌晨通過彰化市民生地下道後爆發衝突，造成三名員警、一名記者受傷，警方半小時內逮捕四名嫌犯，縣警局長方仰寧昨天頒獎表揚破案有功的三名幹部，並公開向黑道嗆聲：「大家相堵ㄟ丟！」（意指走著瞧）十三、十四日大甲媽回鑾時若再打架，警方絕不手軟。

13、14日回鑾再打架 警方絕不手軟

方仰寧昨天頒獎表揚刑大副大隊長林世明、刑大偵一隊長李旺興、彰化警分局卦山派出所長王英州三人，並表示當晚其實曾發生多起衝突案件，但因有警方勤前訓練，很多突發狀況都被警方迅速壓制，但很遺憾的沒有保護到記者，事實上，這次派有警力隨行保護記者的安全，但由於事出突然，應變不及而發生。

表揚3警官 並要同仁放手去做

方仰寧感謝林世明三人優異表現，「讓我們還有一口氣可以呼吸」，並表示，當記者被打後，林世明三人很快就到醫院裡把嫌犯帶走，若這四名歹徒未及時逮捕，警方將只有四個字「灰頭土臉」，各位盡量放手去做，不必害怕承擔責任，但要秉持依法行政，遇到黑道暴力絕不軟手。

方仰寧要求在大甲媽回鑾時，各位同僚幹部該去放話、約制就盡量去做，他還向黑道嗆聲說：「大家相堵ㄟ丟」，差不多就好，如果再打架鬧事，事後追究絕對不軟手。

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