〈中部〉遶境又變調 警該繃緊神經

2019-04-11

記者湯世名／特稿

防大甲媽遶境彰化市爆衝突，甫就任警察局長的方仰寧在民生地下道周邊部署重兵，不料仍傳出多起推擠甚至失控；大甲媽回鑾又將遶經彰化市大埔路、永樂街等每年必打的熱區，警方在對黑道嗆聲「相堵ㄟ丟」之外，更應記取教訓繃緊神經，切勿讓宗教遶境盛事再次變調。

彰化警方曾邀彰化市四十家宮廟陣頭開會，展開事前約制，再三告誡不得鬧事，也曾接獲「白狼」張安樂今年不會現身接轎情資，不料卻在大甲媽遶經民生地下道前的兩個小時，才接獲張安樂要來接轎，警方如臨大敵。方仰寧來回穿梭部署警力配置，三二○名警力相當壯觀，卻仍釀成多起推擠，最終傳出員警、記者受傷。據了解，警方帶回的二十名相關人士中有大半是原住民，且多來自外縣市，當晚藉著酒意鬧事，這些人士警方事前即未能掌握。

若張安樂接轎是釀成衝突的「因」，則打架鬧事者即是「果」，警方實有必要繃緊神經，否則大甲媽回鑾，一旦再傳暴力衝突，或許就將應驗方仰寧之前曾說的「不是好，就是倒」，有人該為此下台負責了。

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