〈台北都會〉柯對議員爆粗口 民進黨要求道歉

2019-04-10

今施政報告將遭杯葛

〔記者郭安家、林家宇／台北報導〕台北市長柯文哲今、明兩天將進行連任後首次施政報告，但柯昨天還請假在雲林參加大甲媽祖遶境，挨批今天要期中考昨天卻還在外遊蕩，民進黨及國民黨議員將提出程序問題，杯葛柯報告。國民黨議員準備大清皇朝道具，將問柯是否無心市政想選總統；至於民進黨議員，則不滿柯日前對黨籍議員爆粗口，將要求柯道歉。

市府送六大政策說帖至議會

另一方面，台北市政府也將柯文哲連任後六大政策說帖送至議會，包括社子島區段徵收第一期工程二○二八年三月完工，北投士林科技園區二○二二年十月完成第二期工程驗收。一○八學年度公共托育比例達四十六％；一○八至一○九學年度協助二三六校每班無線上網等；另包括消防人員加班費核實計算、大龍市場社區改建案今年七月完工。

台北監督連線主導民政委員會

北市府重大政策須送至議會各委員會審查，議會昨開議，各黨派議員也抽籤分屬委員會。柯文哲在意的社子島開發案，由地政局負責，將在議會民政委員會審議；而該委員會則由「親柯」的台北監督連線主導，無黨議員陳政忠擔任一召、二召為親民黨林國成。陳強調，該連線監督立場不變，未來會逼地政局提出更優渥社子島拆遷補償。

藍主導三委員會 民進黨拿兩個

議會有六個主要委員會，國民黨共取得三個委員會主導權，包括教育文化委員會，將把關柯文哲的公托政策、各校光纖網路標案。財建委員會，將審議大龍市場社區、環南市場等改建案，還有交通委員會。

民進黨在去年選舉挫敗、八名參選人落選，人數不足下僅取得兩個委員會主導權，包括工務委員會，將監督大巨蛋、公共住宅工程等；警政衛生委員會將審議一四九○萬元的消防局加班費預算。

民進黨團總召張茂楠坦言，民進黨已是準在野黨，與柯文哲沒有執政聯盟的幻想，該監督就監督。此外，新工處長黃立遠擔任公園處長時，曾對柯抱怨議員許淑華監督預算時作政治操作，導致柯脫口罵「幹」；他認為，柯已在剝奪議員監督預算權力，踐踏議會尊嚴，且秋後算帳、對媒體放話，今將要求柯道歉。

國民黨台北市黨部副主委、議員李芳儒則說，議員將聚焦在柯文哲無心於市政，以及沒處理好東區等商業區空屋率過高問題，造成商業衰退；批柯都已經要期中考了，卻還在外頭遶境，只為了選總統試水溫。

台北市議會各委員會主導政黨

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