〈南部〉欣賞捕飛魚 恆春推遊艇觀光

2019-04-04

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島傳統飛魚捕撈季節本月展開，恆春鎮公所將以文化傳承推廣角度，讓捕飛魚成為觀光教育一環，吸引遊客到海上欣賞。

恆春區漁會統計，恆春半島飛魚捕獲量從前年七十二公噸到去年減至五十七公噸，今年到目前為止僅有三公噸，不只飛魚捕獲量銳減，恆春地區也僅剩一組傳統飛魚船隊，甚至傳出想放棄每年捕撈飛魚的傳統，鎮長盧玉棟特別出海慰勞漁民希望能搶救這項文化。

恆春鎮公所結合飛魚船隊及遊艇業者，帶領遊客到海上欣賞飛魚圍網，過程中飛魚躍出海面引起驚呼連連，搭配上岸後的飛魚料理，讓參與的遊客都感到相當新鮮有趣；盧玉棟說，恆春地區捕撈飛魚的方法特殊，公所會全力保存這項文化。

洋蔥採收引進新農機

另外，洋蔥產業採收人力缺乏，恆春鎮農會繼引進根切、搬運等農機後，最近測試「洋蔥莖葉切斷機」，可將本需剪刀一顆顆剪斷的洋蔥莖葉，透過機械完成，讓助收軍力逐漸退居第二線。

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