〈南部〉免費行動票券遊安平 5月起連4場

2019-04-02

〔記者王涵平／新營報導〕安平魅力商圈獅情畫藝遊程路線，今年首度加入旅遊業者的行動票券技術，五月份起一連舉辦四場免費行動票券遊安平活動，名額一百個，首波將帶領遊客使用行動支付，遊遍安平巷弄。

南市經濟發展局指出，安平魅力商圈為經濟部指定國際級商圈，為台灣最古老的街區之一，具備古蹟、文化景觀等有形的文化資產。推出國際安平、響樂安平、科技安平三部曲，商圈內三條深度旅遊線─獅情畫藝之旅、神鬼奇航水陸之旅、浪漫安平之旅為主軸，串連沿路行程、故事、店家特色，並結合行動票券Ｅ化。

去年底開始大力推廣行動支付四合一（LINE Pay、街口支付、支付寶、台灣PAY），結合導覽、店家美食、攤商小吃、伴手禮、旅宿、DIY，目前商圈內已申請行動支付業者已達五十家以上。

可在安平獅樂園官網買遊程

經發局表示，獅情畫藝遊程路線今年首度加入旅遊業者的行動票券技術，安平巷弄店家的特色餐飲、DIY課程、行動支付等，規劃一條結合數位經濟、體驗經濟、循環經濟的文創美食DIY之旅，未來遊客將可在安平獅樂園官網直接購買遊程，透過掃碼方式連結觀光地圖來做觀光導覽，亦可到配合行程的店家使用行動支付付款，還能獲得店家好康優惠折價券。活動公告於安平魅力商圈FB粉絲頁（https://www.facebook.com/anping.awesome）。

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