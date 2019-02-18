〈北部〉湖口三元宮「行春宴」 吸4000人「食福」

2019-02-18

〔記者黃美珠／湖口報導〕一年一度的湖口三元宮遶境祈福「行春宴」昨天中午在羊喜窩的祥喜路上舉行，吸引各方信眾到場，甚至有不少人直接包大巴士一起去趕集，來客車潮一路往一、兩公里外的省道台一線而去，而前述大巴因為現場路窄，路邊只能停小汽車或機車，它們只好停等在省道上、一字排開，讓人感受到「行春宴」的人氣旺翻。

今年羊喜窩庄主辦

湖口鄉長林志華說，三元宮行春宴從一九一八年開辦迄今，以該廟為祭祀中心的湖鏡、湖南、湖口、長安與長嶺及羊喜窩等五村六庄每年輪流舉辦，今年輪到羊喜窩庄主辦。

這個活動原是配合媽祖出巡遶境時，讓參與迎神的隊伍工作人員中途休息時可以填飽肚子再出發，當地信眾因此家家戶戶準備豐盛佳餚，讓這些活動參與者可以「食福」，後來慢慢發展成為地方特有的開春盛會，就連不是當地的民眾也趕著去參加。

林志華說，除了迎神活動，昨天下午三點過後在老街的三元宮還有系列藝文表演等。

吃不完還可以打包

湖口村長陳在锃說，為了這個活動，他今年就捐了一條豬煮爌肉跟大家分享，其他鄉親也都以兩千到三千人份不等的量，各自準備炒米粉、炒麵、羊奶頭雞湯、燒酒雞湯、鹹菜肚片湯、筍乾等客家美食，供來客大快朵頤，吸引三、四千人湧進靜僻的祥喜路羊喜窩段，大家自行準備碗筷站著「食福」，吃不完還可以打包。

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