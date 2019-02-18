〈北部〉表揚5優秀仕子 頭份永貞宮開中門

2019-02-18

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市永貞宮昨依循古禮舉辦「開中門」文昌獎活動，表揚五名取得博士學位及五名高等考試及格的仕子，廟方以客家舞龍舞獅、國樂、扯鈴、布馬陣、過狀元門及開中門等儀式，讓鄉親們見證仕子們得來不易的榮耀，並由苗栗縣長徐耀昌、永貞宮主委張淑芬頒發獎狀、獎金，勉勵地方仕子們的努力。

永貞宮為鼓勵頭份市、南庄鄉、三灣鄉、造橋鄉等地學子努力向學，每年皆會以盛大古禮表揚當年度取得博士學位或國家高等考試及格的仕子們，今年邁入第十三屆，成為孕育在地學風的重要習俗。

昨獲獎的有美國詹姆斯麥迪遜大學鋼琴演奏博士陳郁雯、華中科技大學工學博士廖昱基、交通大學工學博士温昱瑭、台灣大學理學博士徐國仁、清華大學工學博士巫翔裘；通過高考的律師劉宜昇、黃翊洋、社會行政科羅尹廷、社會工作師鄒育汶、教育行政科徐韻茹。

其中年僅廿五歲的黃翊洋，近三年內陸續通過國家高等考試律師、法治、調查局法律實務組榜首，連中三第實為難得。他表示，能在鄉親及在地信仰媽祖、文昌帝君前分享當「狀元」的喜悅，備感光榮，未來將繼續在法律領域貢獻社會。

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