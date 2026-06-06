新北AI智慧城市黑客松 總獎金50萬

新北市府將舉辦AI智慧城市黑客松競賽，副市長劉和然率領五局處提出真實市政議題，並提供國際AI技術支持，邀民間技術人才用AI技術為城市治理提創意解方，活動總獎金達五十萬元，並提供國際級培訓資源，即日起至七月廿五日開放報名，歡迎對黑客松和AI雲端技術有興趣的全國民眾報名參賽。

市府出題 全民解題 AI助攻

青年局說明，競賽由市府出題、全民解題、AI助攻為核心，由青年、教育、法制、交通、地政等五局處聯手出題，像教育局以教保機構風險監測為題，希望建立AI風險評分機制，及早發現教保機構財務異常情形；法制局以訴願流程自動化為題，盼以AI協助法條檢索及決定書草稿生成等，提升行政效率。將開放民眾跨校、跨系、跨領域組隊參加，每隊兩至五人，由民間企業雲端技術與資源協助解題，各題組選出一組優勝團隊可獲獎金十萬元，決賽於九月十二、十三日舉行，相關資訊可上青年局官網查詢。

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劉和然表示，新北近年持續在交通管理、水情監測及災害應變等領域導入AI應用，今年首度整合跨局處需求，導入雲端運算技術推動智慧城市黑客松，藉政府出題、青年解題的開放創新，邀民間人才參與公共治理。

教育局辦理教師專業共學活動「新北AI教育豐年季」，今年度以「八里聽濤FUN輕鬆」為主題，將於八月十一、十二日在八里區登場，結合八里山海景觀、人文地景與生成式AI應用，帶領教師實地走讀、觀察與實作，六月八日上午八點起開放線上報名（活動需收費）。

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