民進黨民調 蘇巧慧領先李四川幅度增加

蘇巧慧（中）宣導防詐、交通安全。 （記者黃政嘉攝）

蘇參加警察節捐血活動 盼做警後盾 李前往樹林鎮南宮參拜

民進黨六月初進行新北市長選舉民調，結果民進黨市長參選人蘇巧慧獲得卅一．五％支持度，國民黨參選人李四川以廿九％緊追在後，雙方差距二．五％；比對民進黨二月做的民調，當時蘇巧慧領先〇．五％，目前領先幅度增加。蘇巧慧競選辦公室發言人吳思萱回應，顯示團隊走在正確的方向上；李四川競選辦公室則表示，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆曾批評這樣的民調是「自產自銷騙市民」。

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吳思萱表示，近來幾項民調的趨勢，顯示團隊走在正確的方向上，也期盼選戰最後一七六天，能有愈來愈多市民朋友把力量借給蘇巧慧，一起扛起新北新時代，全面照顧新北各族群、各產業。

李四川競選辦公室指出，該份民調是由民進黨民調中心所做，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆曾批評這樣的民調是「自產自銷騙市民」，請問賴瑞隆覺得蘇巧慧也在騙市民嗎？這個問題要請賴瑞隆跟蘇巧慧來回答。

蘇巧慧昨天到土城警分局參加「警察節捐血活動」，她感謝第一線警察同仁，不分晝夜堅守崗位，守護市民的日常生活，她在立法院也持續和立委吳琪銘爭取警察的福利待遇，期盼成為警察堅強的後盾。

李四川昨天前往樹林鎮南宮參拜祈福，並與當地里長及鄉親進行基層座談，針對地方長年關切的鐵路地下化議題，李四川也明確表態支持「樹林、鶯歌鐵路地下化」。

李四川前往樹林鎮南宮參拜祈福。 （李四川競辦提供）

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