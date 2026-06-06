土城板院段社宅426戶動土 結合停車、社福

土城板院段停車場及青年社會住宅，將提供426戶社宅。圖為模擬圖。（新北城鄉局提供）

斥資逾35億 2029年12月完工 規劃商業空間提升便利性

新北市土城區中心地段的「土城板院段停車場及青年社會住宅」昨舉行開工動土典禮，將投入逾卅五億元，興建地上廿四層、地下四層建物，提供四二六戶社宅，並結合停車、社福及長照等公益服務，預計二〇二九年十二月完工，提供青年、家庭完善的居住與生活支持，新北市長侯友宜說，新北社宅愈蓋愈多，未來的整體規劃裡，包括包租代管、租金補貼及新建的青年社宅將逾四萬戶。

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設身障者日照中心、長照機構團體家屋

新北市城鄉發展局指出，該案位於青雲路上，基地面積逾四〇七二平方公尺，除提供青年社宅，並設置汽車位二二二位、機車位四六二格，滿足周邊居民停車需求；公益設施包含身障者社區式日間照顧中心、身障者社區居住、社區式長照機構團體家屋等空間，透過福利服務資源導入，實踐社會共融與在地照護理念，另規劃商業空間，提升社區生活便利性。

交通便捷 鄰近捷運板南線、金城交流道

侯友宜表示，該處鄰近捷運板南線與金城交流道，交通便捷，市府跟中央一直努力興建司法園區，興建完後，位於青年社宅旁的台北看守所就會搬到司法園區，中央跟地方未來會集思廣益，合作善加利用這塊公有地。

城鄉局指出，市府與中央合作共同興辦社宅已達四．一萬戶，其中已完工一萬六八八戶，興建中一萬九四九戶，未來將於整體開發區劃設至少五％社福用地興建社宅，以達長期四．五萬戶的目標。

此外，土城區埤塘市民活動中心昨舉行啟用典禮，該案依「新北市工業區立體化方案」推動，由民間開發單位在興建現代化廠辦大樓時，提供公益回饋空間作市民活動中心使用，以公私協力推動城市建設的成果，目前新北共有五一七間市民活動中心，二〇一九年至今已新啟用廿七間，另有七間興建中，市府將持續透過新建、改建及公益回饋等方式，增加公共空間供給。

侯友宜與現場市民一起參加「包粽連結—百粽一心，幸福串聯」活動，透過包粽，為端午佳節提前暖身，凝聚鄰里情感。

土城板院段停車場及青年社會住宅昨舉行開工動土典禮。（記者黃政嘉攝）

土城板院段社宅經濟房型示意圖。 （新北城鄉局提供）

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