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    首頁 > 生活

    基隆接連4毒駕案 童子瑋支持重懲

    2026/06/06 05:30 記者盧賢秀／基隆報導
    民進黨基隆市長參選人童子瑋（左二）慰問查緝毒品受傷的員警。 （童子瑋辦公室提供）

    民進黨基隆市長參選人童子瑋（左二）慰問查緝毒品受傷的員警。 （童子瑋辦公室提供）

    近期毒駕頻傳，行政院將加重防制力道。民進黨基隆市長參選人童子瑋表示，毒品與毒駕已經直接威脅市民生活安全，基隆近日接連發生四起毒駕事件，他全力支持重懲毒駕、強化查緝，守護市民與用路人安全。

    童子瑋表示，毒駕不僅造成市民人財受損，也讓大家再次看見毒品對社會治安造成的威脅。他希望透過跨部會修法與配套，把防毒、緝毒與防制毒駕工作往前推。

    童子瑋表示，中央將依托咪酯改列第一級毒品，製造、運輸、販賣的刑責大幅提高，最重可處死刑，從源頭、流通與使用端都加重防制力道。

    同時加快唾液快篩與檢驗量能，讓第一線查緝工作更有效率，降低執法人員風險。毒駕也將直接沒入車輛、吊銷駕照，並加重刑責，就是要用最嚴厲的態度讓社會知道「毒駕零容忍」。

    童子瑋認為，除了政府強化制度與執法，市民在生活裡也要多留意周遭狀況，毒品與毒駕問題不能讓第一線警察單獨承擔，社區、市民都能成為守護安全的一分子。

    此外，基隆市政府追加預算編列五千萬元購買兩輛雙層觀光巴士，民進黨團和無黨籍議員聯手刪除預算。童子瑋昨表示，雙層觀光巴士看不出完整規劃與實際效益，又要編預算購買，議員刪除預算是替市民守住納稅錢。

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