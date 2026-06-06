尋找台灣最高的樹 歷程登國際期刊

台灣最高樹「大安溪倚天劍」。（找樹的人團隊提供）

「找樹的人」團隊二〇一四年起尋找台灣森林巨木，結合專家與公民科學家，二〇二三年找出台灣最高樹、高達八十四．一公尺的台灣杉「大安溪倚天劍」，亦是東亞已知最高樹，尋樹歷程登上國際期刊《森林與全球變遷前沿》，團隊更發現本野山有卅棵「巨木神殿」，估計台灣巨木森林儲碳密度可列在全球前段班。

團隊新發現 本野山有30棵「巨木神殿」

台灣科技媒體中心昨邀請「找樹的人」團隊，有農業部林業試驗所副研究員徐嘉君、成功大學測量及空間資訊學系教授王驥魁、成大博士李崇誠等，分享追尋台灣最高樹歷程。

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徐嘉君說，二〇一四年八月，林試所團隊在棲蘭保護區找到「棲蘭三姊妹」巨木群，測得最高六十九．三公尺，後來團隊鎖定本野山區域（中央山脈南端、台東縣內），隨意挑選發現逾七十公尺高台灣杉，但該區域難以抵達，因此應用上「光達」技術。

王驥魁表示，台灣約有九．五億棵樹，光達是從空中掃描樹冠及地面點位，形成「點雲」，再相減算出樹高，但本島全區光達花六年才建立，再將超過六十五公尺巨木資料去識別化上網，由公民科學家協助辨識光達圖的真實樹高，最後縮為九四一棵。

台灣巨木森林儲碳密度 全球前段班

徐嘉君表示，二〇二三年農曆過年期間出發探訪巨樹，寒冬溯溪廿公里，花兩天爬陡峭上坡，最終用五十公尺的皮尺丈量三段加總，實測出台灣與東亞最高的樹，樹高八十四．一公尺，命名為「大安溪倚天劍」。截至今年初，團隊已攀測十棵逾七十公尺台灣杉，有二棵逾八十公尺。

二〇二四年調查「桃山神木」山谷的森林碳匯，光地面的樹木部分，就高達每公頃一三八四．五公噸碳儲存，為全球碳儲存密集度最高的森林生態系之一。

「找樹的人」團隊以光達資料，分析本野山罕見多棵巨大台灣杉純林，形成「巨木神殿」。（找樹的人團隊提供）

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