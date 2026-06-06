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    首頁 > 生活

    國中會考拿5A++ 屏縣17人

    2026/06/06 05:30 記者羅欣貞、蔡宗憲／屏東報導
    屏縣私立南榮國中五學生會考成績5A++且寫作六級分。（南榮國中提供）

    屏縣私立南榮國中五學生會考成績5A++且寫作六級分。（南榮國中提供）

    今年國中教育會考成績昨出爐，屏東縣共有十七人拿到5A++，人數創新高，其中南榮國中七人最多，七人中又有五人的寫作達到滿級分六級分，等於全縣五名榜首均在該校，表現相當突出；屏東縣政府教育處表示，成績通知單昨寄出並開放網路查詢，七日至八日受理成績複查申請。

    國中教育會考屏東考區今年共有五千一百八十七名考生， 五科拿到最高分5A++者共有十七名，分別為南榮國中七名、中正國中四名、美和高中國中部二名，明正、潮州、林邊國中及陸興高中國中部等四校各一名，全縣5A有一百八十名，全縣寫作六級分共三十三名、五級分有五百七十四名。

    屏東縣私立南榮國中此次5A++寫作六級分的學生為藍子欽、蘇彤穎、謝嘉芸、鄭云媃與聶雲齊等五人；藍子欽表示，平時要保持充足睡眠，減少使用手機時間，並確實複習隔天要考的科目。蘇彤穎分享，透過每一次模擬練習找出自己的弱點並加以補強，同時妥善分配讀書與休息時間，考前多練習作文。聶雲齊指出「保持早睡早起的作息是讀書的基本功！」

    屏縣府教育處表示，預計本月十八日公告實際招生名額，並開放查詢個人序位區間及網路選填志願，屏東區可選填三十個志願，廿五日至廿六日為免試入學報名，七月七日分發結果公告。

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