屏東旅遊購GO節 送出首部休旅車

屏東縣長周春米（左）按鈕抽出首月各獎項。（記者羅欣貞攝）

首月金額破千萬 觀光產值逾2億 幸運得主來自新北 家族墾丁消費16.6萬

「屏東旅遊購GO節」上月起跑展開為期六個月的活動，每月抽出一部百萬休旅車等眾多獎項，首月即吸引大量旅客參與，屏東縣長周春米昨抽出第一部CR-V，幸運得主是來自新北市的鄭小姐，家族廿多人一起到墾丁旅遊三天兩夜，住宿福華飯店消費十六．六萬元；她昨天接到通知時「興奮到發抖」，直說還要再來屏東玩。

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獲獎興奮到發抖 直說還要來屏東玩

屏東縣長周春米表示，「屏東旅遊購GO節」邁入第二年，今年擴大到全縣三十三鄉鎮市，上月首月累積登錄金額突破一千萬元、觀光產值超過兩億元，持續帶動旅遊熱度，讓更多旅客感受屏東的魅力。

抽獎直播 周春米︰真的 不是詐騙

昨天抽獎活動全程直播，在律師見證下公開、公平進行，由縣長周春米抽出各大獎項，當第一部CR-V得主出爐現場致電通知時，新北市鄭小姐兩次都沒有接電話，就在直播快結束前她回撥，周春米馬上告知這個好消息，全場尖叫鼓掌，鄭小姐還驚訝回問「真的？」，周春米回說「真的，不是詐騙！」

合作450店家 消費滿千元就可參加

鄭小姐上月家族旅遊，共廿多人入住福華飯店，訂了八間房，三天兩夜住宿金額約十六萬六千元，「屏東旅遊購GO節」單筆消費滿一千元，就可獲得一組抽獎序號，鄭小姐共獲一百六十六組序號。她表示，接到電話後興奮到發抖，因為自己的序號組數較多，覺得應該有中獎機會，沒有想到竟是抽中最大獎，實在太開心、太感謝。

屏縣府交通旅遊處表示，購GO節的合作旅宿及好康優惠夥伴已超過四百五十家，活動月月抽獎，五月沒有抽中的序號，還可繼續參加抽獎，後續還有五台休旅車以及電動機車、家電、iPhone、iPad等多項好禮陸續送出。

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