台北玫瑰展超浪漫 「金婚夫妻」好甜蜜

台北玫瑰展昨於花博新生公園舉辦主題活動，稻江護家時尚造型科學生，發揮創意以玫瑰進行婚紗展演，也邀請居住於中山區並攜手超過50個年頭的金婚夫妻扶持彼此走入祕密花園。（記者甘孟霖攝）

2025/03/22 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北玫瑰展昨於花博新生公園舉辦主題活動，邀請在地稻江護家時尚造型科學生，發揮創意以玫瑰進行婚紗展演，也邀請居住於中山區並攜手超過五十個年頭的金婚夫妻扶持彼此走入祕密花園。公園路燈工程管理處表示，玫瑰展展期至四月十三日，目前園內玫瑰已陸續綻放，歡迎民眾前來感受浪漫氛圍。

台北市副市長李四川出席活動表示，他結婚也將邁入四十週年，再十年也可以拚金婚；公園處籌辦花季活動相當努力，這個玫瑰花園不僅讓民眾可以前來賞花，也是最美的拍婚紗場地，歡迎民眾四月十三日以前都可以來看花。

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受邀出席活動的金婚夫妻吳文慶、吳蔡富美就住在新生園區附近，閒暇時常攜手來賞花，二人廝守超過五十七年，見證台北玫瑰園從建立至今的成長。吳蔡富美說，平日裡也種植許多花草，讓花的美好成為生活裡的調味劑，而感情長久相伴的秘訣，就是找到一起建立喜悅的活動。

公園處補充，除了賞花之外，玫瑰園旁還有全台灣第一座迷宮花園，分為大人及幼兒版，歡迎親子一同挑戰。

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