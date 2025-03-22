為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台北玫瑰展超浪漫 「金婚夫妻」好甜蜜

    台北玫瑰展昨於花博新生公園舉辦主題活動，稻江護家時尚造型科學生，發揮創意以玫瑰進行婚紗展演，也邀請居住於中山區並攜手超過50個年頭的金婚夫妻扶持彼此走入祕密花園。（記者甘孟霖攝）

    台北玫瑰展昨於花博新生公園舉辦主題活動，稻江護家時尚造型科學生，發揮創意以玫瑰進行婚紗展演，也邀請居住於中山區並攜手超過50個年頭的金婚夫妻扶持彼此走入祕密花園。（記者甘孟霖攝）

    2025/03/22 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北玫瑰展昨於花博新生公園舉辦主題活動，邀請在地稻江護家時尚造型科學生，發揮創意以玫瑰進行婚紗展演，也邀請居住於中山區並攜手超過五十個年頭的金婚夫妻扶持彼此走入祕密花園。公園路燈工程管理處表示，玫瑰展展期至四月十三日，目前園內玫瑰已陸續綻放，歡迎民眾前來感受浪漫氛圍。

    台北市副市長李四川出席活動表示，他結婚也將邁入四十週年，再十年也可以拚金婚；公園處籌辦花季活動相當努力，這個玫瑰花園不僅讓民眾可以前來賞花，也是最美的拍婚紗場地，歡迎民眾四月十三日以前都可以來看花。

    受邀出席活動的金婚夫妻吳文慶、吳蔡富美就住在新生園區附近，閒暇時常攜手來賞花，二人廝守超過五十七年，見證台北玫瑰園從建立至今的成長。吳蔡富美說，平日裡也種植許多花草，讓花的美好成為生活裡的調味劑，而感情長久相伴的秘訣，就是找到一起建立喜悅的活動。

    公園處補充，除了賞花之外，玫瑰園旁還有全台灣第一座迷宮花園，分為大人及幼兒版，歡迎親子一同挑戰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播