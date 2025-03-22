阿里山鄉169線崩塌 封路至4月底

嘉義縣阿里山鄉達邦部落縣道169線28公里處，發生大面積崩塌。 （嘉義縣政府提供）

2025/03/22 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣阿里山鄉達邦部落重要道路縣道一六九線，二十八公里處因二○二二年五月、六月大豪雨造成道路損害，目前正由縣政府正進行災害復建工程，但因日前地震加上連日降雨，導致土石鬆動滑落，該處發生大面積崩塌，由於仍有落石風險，暫緩清除作業，原封閉改道時間至三月二十八日，將延長到四月三十日，縣府正委請專業單位研擬解決對策。

縣府建設處長郭良江表示，目前正在進行的縣道一六九線二十八公里處附近災後復建明隧道新建工程，工程經費一．五九億元，工程於去年七月二十二日開工，預計明年二月二十三日完工。

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降雨、地震不斷 崩塌面積大

該處工程因進行倒懸岩塊打除作業，上月十七日起封閉二十七．六公里處至三三．五公里處，原預計封閉到三月二十八日，封閉期間民眾改行駛替代道路，往南北方向改由三三．五公里處巴沙娜至十字部落聯絡道連接到台十八線阿里山公路。

郭良江表示，因嘉義縣山區一月起到最近發生多次地震，且先前連日降雨，導致邊坡土石鬆動滑落，二十八公里處發生大面積崩塌，經現場空拍初步預估，崩塌土石量約兩百立方公尺；目前封路期程預計延至四月三十日再開放通行，並視現場施工安全情形調整，另行公告。

民眾改道繞遠路 盼盡早恢復施工

當地居民說，該處為部落間的重要道路，封閉改道後必須繞行到阿里山公路做為替代道路，路程、時間增加不少，這次遭遇崩塌，封閉時間延長，希望能盡快恢復施工，早日讓民眾通行。

郭良江說，經評估後工地仍有落石風險，為確保施工人員安全，已要求施工廠商暫緩清除作業，並委請設計單位及專管單位協助盡速研擬解決對策。

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