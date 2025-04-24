藍委葉元之被控職場霸凌助理 北市府勞檢揪1缺失開罰9萬

國民黨立委葉元之。（資料照）

2025/04/24 13:53

〔記者劉詠韻／台北報導〕國民黨立委葉元之上月遭控職場霸凌前助理方旭，導致方男疑工作壓力過大而病逝，北市勞動局接獲民眾檢舉前往葉元之國會辦公室進行勞檢，查獲2處違反職安全法及勞基法，限期1個月改善；北市勞動局今（24）日回應，除依未備置出勤紀錄對葉元之開罰9萬元，違反職安法部分已於4月7日收到葉辦回覆相關改善的資料，確認已完成缺失改善。

根據網路先前曝光的LINE對話截圖，葉元之遭指控言語羞辱、不當解僱方姓前助理，後再有政治評論員吳崑玉踢爆，表示他於方男靈堂偶遇友人並得知方男疑似在工作上被不尊重對待，今年1月因身體不適向辦公室請假就醫，第2天想請假看病，但葉元之以會期末最忙為由拒絕，更嗆聲「你今天不來就不用來了」；方後來遭到辭退，並被踢出所有群組。

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外傳方姓前助理疑不堪工作壓力而病逝，儘管葉元之辦公室否認指控，但家屬日前告別式會場外擺放寫著「汪喵都歡迎、葉元之莫進、離塵遠遊去、慣老闆俱燼」的看板，暗諷意味濃厚。

北市勞動局接獲民眾1999檢舉，3月18日上午派員前往葉元之辦公室進行勞動檢查，經現場檢視1小時後，發現並無勞工出勤記錄，除了請葉元之提出補充說明外，同時發現未設置職場暴力預防措施，已違反職安法規定，通知1個月限期改善，逾期未改善將開罰3至15萬元罰鍰。

時隔一月，北市勞動局今回應，葉元之涉及勞動基準法，因未備置出勤紀錄部分，違反勞動基準法第30條第5項規定，於4月23日裁處9萬元。

勞動局說明，至於涉及職業安全衛生法部分，勞檢處3月19日已通知葉元之依違反職安法〈職業安全衛生設施規則7項〉缺失，並於1個月內改善，勞檢處於4月7日收到葉元之辦公室回復相關改善資料，經書面審查，確認已完成缺失改善。

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