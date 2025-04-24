罷免傅崐萁二階差1千份達標！罷團：請花蓮人站出來

台灣公民人權聯盟今（24）日舉辦「全台罷免行動告急記者會」，包括聯電創辦人曹興誠、立委沈伯洋等人出席。（記者叢昌瑾攝）

2025/04/24 13:19

〔記者林哲遠／台北報導〕全台罷免藍委二階連署倒數中，面對罷免國民黨團立院總召傅崐萁二階連署書已達1萬8000份，罷團「微光花蓮」今日在全台罷免行動告急記者會中表示，目前距離基本門檻的1萬9000多份、2萬5000千份安全門檻仍差一哩路，在最後關鍵時刻，時間不多了，請花蓮人站出來，罷免傅崐萁找回花蓮人的光榮感。

罷免傅崐萁民團「微光花蓮」發言人W提及，從罷免第一階段迄今，微光花蓮也歷經了許多風波包含，志工被謾罵攻擊、連署書格式錯誤、錯假信件發送、領銜人被抹黑、潑髒水被提告等等，但種種問題與困難微光花蓮與花蓮公民都一起挺過。

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「前幾天微光正式對外公告連署份數達1萬8000份！」發言人透露，這一兩天陸續的接收到包含議長、各民代的助攻，他們或許可以低空的飛過法定基本門檻的1萬9000多份的連署門檻，但他們覺得未達到預設的2萬5000份門檻前，不論微光花蓮或是花蓮公民們都不敢鬆懈、也不曾想過要放棄，因為他們知道罷免傅崐萁有多麼重要。

「微光花蓮」強調，距離微光花蓮設定的2萬5000千份門檻現在還差一哩路，在這最後一哩關鍵的路上他們要呼籲所有設籍花蓮的公民勇敢的站出來，請來到微光的據點或各連署點拿起一支筆、一張紙簽下罷免傅崐萁的連署書，微光花蓮與花蓮公民一定要成功的達標送出連署。

最後的倒數階段，沒有任何一個人選擇放棄！「微光花蓮」重申，因為「罷免傅崐萁」已經不是單純的罷免不適任立委，因為這場行動是要罷免親中的傅崐萁、傅崐萁們，同時是為了讓花蓮擺脫傅崐萁的政治壟斷，更是為了以翻轉花蓮就是翻轉國會不適任立委現況。

「微光花蓮」喊話，公民一起微光齊聚，集成光束照亮台灣民主光明，他們會與花蓮公民、全台公民們繼續走下去，直到罷免傅崐萁成功，讓花蓮、讓台灣重新找回公平、正義與希望。

台灣公民人權聯盟今（24）日舉辦「全台罷免行動告急記者會」，包括聯電創辦人曹興誠、立委沈伯洋等人出席。（記者叢昌瑾攝）

立委傅崐萁。（記者王藝菘攝）

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