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    出動直升機狙擊750隻無尾熊！ 澳洲政府：減輕牠們的痛苦

    澳洲維多利亞州政府近來出動直升機，從高空撲殺為數眾多的無尾熊，引發爭議。示意圖。（路透資料照）

    澳洲維多利亞州政府近來出動直升機，從高空撲殺為數眾多的無尾熊，引發爭議。示意圖。（路透資料照）

    2025/04/24 13:26

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲維多利亞州政府近日因出動直升機大量撲殺無尾熊，引發強烈爭議。當地政府聲稱，為免棲息地受到森林大火燒毀的動物持續遭受痛苦，遂進行「安樂死」。據稱，過去1個月，該州有多達750隻無尾熊被直升機狙擊手射殺。

    《Sky News》報導，該州西部的布吉必姆國家公園（Budj Bim）上月發生野火，燒毀約2000公頃森林。火災後，倖存的無尾熊因傷病、脫水、缺食物等陷入困境。維多利亞州政府最初表示，基於獸醫專家建議，以「安樂死」方式避免動物持續受苦，但最終選擇高空射殺無尾熊，這項作法引發輿論嘩然。

    有動物保護團體、人士提出質疑，「他們無法從直升機上判斷無尾熊的狀況是否不佳。」

    還有議員擔憂這次撲殺行動同時也扼殺一些尚未出世的小生命，「當你用直升機轟炸無尾熊時，沒有人會去檢查它們是否有育兒袋。」

    面對上述批評，維多利亞州州長艾倫（Jacinta Allan）表示，撲殺行動經過審慎評估，並稱被撲殺的無尾熊「處於非常痛苦的狀態」，這是減輕動物痛苦的必要措施。

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