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    罷免魯明哲達標仍差安全門檻8千份 罷免呂玉玲也僅差一哩路

    全台罷免藍委二階連署進入倒數，罷團今宣布連署進度，罷免國民黨立委魯明哲已達到3萬122份最低門檻連署份數，但離130%安全目標仍差8000份。（資料照）

    全台罷免藍委二階連署進入倒數，罷團今宣布連署進度，罷免國民黨立委魯明哲已達到3萬122份最低門檻連署份數，但離130%安全目標仍差8000份。（資料照）

    2025/04/24 13:29

    〔記者林哲遠／台北報導〕全台罷免藍委二階連署進入倒數，罷免桃園國民黨立委魯明哲、呂玉玲團體今開記者會宣布連署進度，罷免魯明哲已達到3萬122份最低門檻連署份數，但離130%安全目標仍差8000份；罷免呂玉玲則已累積2萬6000份連署書，距離安全門檻仍有段距離。

    罷免藍委魯明哲「壢拔魯蛋」總召Dora表示，魯明哲罷免案剛剛達到3萬122份最低門檻，但離130%安全目標仍差8000份，呼籲中壢人現在就站出來，幫忙突破安全門檻。她強調，團隊預計於4月30日開始造冊，她們的連署專線為0905575472，拜託中壢人一起站出來。

    罷免藍委呂玉玲團隊也說，截至昨晚已累計超過2萬6000份連署書，但距離法定門檻仍差2000份、安全門檻則差8000份，地方上許多人想要投罷免選舉，卻不敢站出來簽連署，期待民眾一起站出來，並強調即便過了4月30日的截止日期，團隊仍會持續收件。

    台灣公民人權聯盟今（24）日舉辦「全台罷免行動告急記者會」，包括聯電創辦人曹興誠、立委沈伯洋等人出席。（記者叢昌瑾攝）

    台灣公民人權聯盟今（24）日舉辦「全台罷免行動告急記者會」，包括聯電創辦人曹興誠、立委沈伯洋等人出席。（記者叢昌瑾攝）

    台灣公民人權聯盟今（24）日舉辦「全台罷免行動告急記者會」，包括聯電創辦人曹興誠、立委沈伯洋等人出席。（記者叢昌瑾攝）

    台灣公民人權聯盟今（24）日舉辦「全台罷免行動告急記者會」，包括聯電創辦人曹興誠、立委沈伯洋等人出席。（記者叢昌瑾攝）

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