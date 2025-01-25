青森睡魔燈藝助陣 璀璨普濟燈會

府城普濟燈會今年主燈展出青森睡魔師福士裕朗的燈藝作品。（記者王姝琇攝）

2025/01/25 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕第十三屆府城普濟燈會昨晚登場，有一八○○顆燈籠高掛點亮普濟殿及周邊，搭配日本青森睡魔師福士裕朗的燈藝作品，象徵新的一年平安與繁榮的啟航。

啟燈儀式邀請蘇俊穎掌中木偶劇團帶來融合傳統文化與現代藝術的演出，燈會期間百年振聲社南管樂團也將帶來經典演奏。

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日本群馬縣高崎市農政部長原田修樹、副議長新保克佳昨晚也率團交流；市長黃偉哲表示，普濟燈會不僅是府城文化瑰寶，更是地方經濟成長的重要推手；此次，結合青森睡魔燈藝作品共展，展現台日好交情。

今年主燈展出青森睡魔師福士裕朗的燈藝作品，另特設國際燈藝交流區，展出兩百盞日本民眾創作的彩繪作品，深化台日文化交流；剪紙巷燈籠展則以台灣原住民文化為主題。

普濟殿文史研究協會執行長蔣文正表示，燈會依循歲時祭典，在農曆十二月廿五日開廟門迎神舉行啟燈，營造年節回家的溫暖感受，是普濟燈會強調的初衷，「越在地．越國際」。燈會將展至三月一日，預計吸引超過卅萬人次參與。

此外，乙巳年適逢「普濟殿百年王巡五朝禳災祈安福醮」恭奉代天巡狩威靈王池府千歲，為文化部登錄台灣最早王爺廟，燈會將在結束後移至海安路展開燈籠隧道展覽。

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