為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    日月潭馬拉松開跑 變裝選手吸睛

    日月潭環湖馬拉松開跑，超過5000人路跑將環潭公路點綴得有如一條彩色巨龍。 （日管處提供）

    日月潭環湖馬拉松開跑，超過5000人路跑將環潭公路點綴得有如一條彩色巨龍。 （日管處提供）

    2024/10/28 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕二○二四日月潭環湖馬拉松昨在日月潭向山遊客中心開跑，吸引五八五○名跑者參加，其中還有人在萬聖節前大搞變裝，扮成蒙娜麗莎、地獄新娘、銅人等參加路跑，吸引小朋友爭相合照。跑者鳴槍後依序衝出，俯瞰環潭公路長長的隊伍猶如一條彩色巨龍，場面壯觀。

    5850名跑者參加 環潭公路現巨龍

    日月潭風景區管理處表示，環湖馬拉松今年邁入第十一屆，不僅是國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）國際認證賽事，也是亞培世界馬拉松大滿貫（AbbottWMM）分齡賽台灣第一站賽事。

    活動分四十二公里全馬組、廿九公里環潭組，以及六公里體驗組，其中參加環潭組人數最多，跑者從向山出發，在微涼秋風與湖光山色陪伴下，一邊慢跑一邊欣賞潭區美景，從空中俯瞰長長的路跑隊伍，將環潭公路點綴得有如彩色巨龍。

    跑一公里捐一塊錢 共募得15萬餘元

    路跑活動並響應公益，以「每跑一公里，捐贈一塊錢」的方式，共捐助十五萬五千元給「失親兒福利基金會南投服務處」，幫助南投失親兒走出困境。

    日管處說，昨日有跑者相約變裝提前過萬聖節，有人扮成蒙娜麗莎畫像中的主角，也有人扮成地獄新娘、唐三藏，還有人穿上連身裝變身銅人或酒瓶等，成為活動一大亮點，吸引許多小朋友合影。

    環湖馬拉松之後，日月潭花火節還有四場系列活動，分別為十一月二日在水社的花火音樂會，二至三日的日月潭紅茶文化季，九日的Come!BikeDay自行車嘉年華，以及最終場廿三日在向山的國立台灣交響樂團電影花火音樂會。

    跑者在萬聖節前大搞變裝，扮成蒙娜麗莎、地獄新娘路跑，成為活動一大亮點。（日管處提供）

    跑者在萬聖節前大搞變裝，扮成蒙娜麗莎、地獄新娘路跑，成為活動一大亮點。（日管處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播