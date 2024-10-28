日月潭馬拉松開跑 變裝選手吸睛

日月潭環湖馬拉松開跑，超過5000人路跑將環潭公路點綴得有如一條彩色巨龍。 （日管處提供）

2024/10/28 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕二○二四日月潭環湖馬拉松昨在日月潭向山遊客中心開跑，吸引五八五○名跑者參加，其中還有人在萬聖節前大搞變裝，扮成蒙娜麗莎、地獄新娘、銅人等參加路跑，吸引小朋友爭相合照。跑者鳴槍後依序衝出，俯瞰環潭公路長長的隊伍猶如一條彩色巨龍，場面壯觀。

5850名跑者參加 環潭公路現巨龍

日月潭風景區管理處表示，環湖馬拉松今年邁入第十一屆，不僅是國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）國際認證賽事，也是亞培世界馬拉松大滿貫（AbbottWMM）分齡賽台灣第一站賽事。

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活動分四十二公里全馬組、廿九公里環潭組，以及六公里體驗組，其中參加環潭組人數最多，跑者從向山出發，在微涼秋風與湖光山色陪伴下，一邊慢跑一邊欣賞潭區美景，從空中俯瞰長長的路跑隊伍，將環潭公路點綴得有如彩色巨龍。

跑一公里捐一塊錢 共募得15萬餘元

路跑活動並響應公益，以「每跑一公里，捐贈一塊錢」的方式，共捐助十五萬五千元給「失親兒福利基金會南投服務處」，幫助南投失親兒走出困境。

日管處說，昨日有跑者相約變裝提前過萬聖節，有人扮成蒙娜麗莎畫像中的主角，也有人扮成地獄新娘、唐三藏，還有人穿上連身裝變身銅人或酒瓶等，成為活動一大亮點，吸引許多小朋友合影。

環湖馬拉松之後，日月潭花火節還有四場系列活動，分別為十一月二日在水社的花火音樂會，二至三日的日月潭紅茶文化季，九日的Come!BikeDay自行車嘉年華，以及最終場廿三日在向山的國立台灣交響樂團電影花火音樂會。

跑者在萬聖節前大搞變裝，扮成蒙娜麗莎、地獄新娘路跑，成為活動一大亮點。（日管處提供）

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