《苗栗》苗栗公館、大湖5停車場 年底前收費

苗栗縣公館鄉館三停車場最晚年底前收費。（記者彭健禮攝）

2024/10/28 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉人口增加，市區商圈汽車停車問題浮現，公所基於使用者付費，將「館一」、「館二」、「館三」等三處公有路外停車場委外執行停車收費，採每半小時十元計費，並分別訂有當日收費上限，待縣府核准業者營運許可，即正式收費，最晚年底前。另，大湖鄉「廣停一」、「廣停二」停車格因長期被占用一位難求，公所也將於十一月提案代表會審議，盼於年底前收費。

公館鄉人口增長，全鄉人口數於九月底超車通霄鎮，在全縣十八鄉鎮市排名第六多，公所屢獲民眾反映市區商圈路外汽車停車場，因未收費，被長期占用停放，有停車需求者一位難求。

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基於使用者付費，公所將位於公館鄉農會對街的館一、夜市旁的館二，及黃昏夜市旁的館三等三處公有路外停車場委外執行停車收費，各規劃卅、廿四、廿四格汽車停車位，採每半小時十元計費，館一當日收費上限一百卅元，館二、館三當日收費上限五十元。鄉長何在鑫表示，目前三處公有路外停車場試營運測試中，暫不收費，待縣府核准業者營運許可，即正式收費，最晚年底前收費。

另，大湖鄉市區腹地狹小，廣停一、廣停二周邊公家機關林立，又有醫院及市場，停車需求大，但也因未收費，兩處停車場約五十個汽車停車格，長期被占用；經公所徵詢全鄉一百七十六名鄰長，有一百六十七人盼能收費提升周轉率。因鄉公有停車場管理自治條例已於七月獲代表會表決通過，公所將於十一月提墊付案送代表會審議停車收費設備建置等費用，盼於年底前上路。

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