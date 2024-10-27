歐洲之星、法高速列車 可借鏡

旅客抱怨，義大利italo車廂也有堆置行李問題。（記者黃旭磊攝）

2024/10/27 05:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕相較於台灣高鐵車廂空間有限，歐洲之星（Eurostar）及法國高速列車的團體旅遊專用車廂，留置大空間放行李。台中市旅行公會發言人林慶表示，如果超過廿人訂位，日本新幹線會留第十五節車廂給團體客，避免與商務通勤旅客混乘。

日新幹線留車廂給團體客 避與通勤客混乘

高鐵七百T列車設計超過十年，台南奇美醫院加護科主治醫師陳志金搭車時，將大行李箱放在自己座位旁，他認為「這個問題目前似乎無解」，引發網友迴響。

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其實早在二○一七年，當時高鐵董事長江耀宗答詢立委提問時，曾承諾把第三、五、九及十一節車廂行李區擴大，未來新購列車也考慮購買大型行李區列車，不過目前問題仍未獲改善。

林慶表示，高鐵車廂為日本設計，是商務、非旅行用途，空間較小，當長程線旅客出國需到桃園機場搭機，行李量多常引發抱怨。

義大利新旅客運輸公司（Italo），號稱法拉利高鐵，車廂也有堆置行李問題。馬姓遊客說，有一次從威尼斯回羅馬，行李架全滿，車廂走道怕阻礙通行不准放行李，結果行李就置放入口處走道，一路上提心吊膽、擔心被小偷扛走。

林慶說，英國通往法國巴黎的歐洲之星以及法國高速列車，會設置旅行團專用車廂，瑞士國鐵等三大公司也多設置行李車廂，「甚至還放得下腳踏車」，日本新幹線則會留第十五節車廂給團體客，避免與商務通勤旅客混乘。

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