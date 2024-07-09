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台美旅遊需求大 航空公司搶直飛商機

星宇航空8月開航台北直飛西雅圖航班。（星宇航空提供）

星宇航空8月開航台北直飛西雅圖航班。（星宇航空提供）

2024/07/09 05:30

〔記者蔡昀容、吳亮儀／台北報導〕歐美遊客來台人數成長快，連帶帶動航空公司積極開闢或復飛航線，今年五月到八月陸續有美籍航空和我國籍航空公司直飛美國西岸，增加商機。

美國來台旅客去年恢復到二○一九年疫前八十七％，今年第一季就超越疫前同期，約十五．二萬人次、成長七．六四％。

看好美國來台旅客強勁需求，今年夏季有三家航空公司直飛西雅圖。達美航空六月七日開航，華航暌違多年將於七月十四日復飛，星宇航空則在八月十六日開航，再加上既有的長榮航空，共四家航空公司直飛美國西岸。

達美和華航都直接表明北美旅運需求強勁，華航則在疫情前觀察美洲客運市場呈逐年成長趨勢，疫情期間被壓抑的求學、探親、商務行程，疫後都大爆發。長榮航空六月二十五日起也增加航班密度，從每週七班增到十班。

民航局資料顯示，二○一九年夏季定期航線班表，每週約二九五七班，二○二四年達二五九七班，恢復八十八％，其中美洲從一三二增到一五九班，恢復一二○％，顯見航空業對美洲市場看好。

未來是否會有更多直飛北美航點和航班？民航局局長何淑萍表示，我國和美國簽有「開放天空」協議，只要航空公司有新闢美國航線，民航局都會積極協助業者。

除了北美，台灣直飛日本航線也是兵家必爭，台積電在日本熊本設晶圓廠，數百台灣員工派駐當地，旅行及工作差旅往返人次也增加。華航、星宇去年開闢「台北─熊本」直飛航線，目前每週分別達五班、七班，除了搶旅行客，更想趁機卡位科技業商旅市場。

國籍航空2024年新闢或復飛國際航線

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