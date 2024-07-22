重塑六龜客家山林記憶 耆老示範複刻版木馬

學員分組製作複刻版木馬。（記者王榮祥翻攝）

2024/07/22 08:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄六龜山城居民早期靠山吃山，憑著「拖木馬」的工人將動輒數百公斤甚至一公噸以上的木材拖下山到集散場；高市客委會邀請六龜客家耆老現場示範，帶領學員一起製作複刻版木馬，重塑六龜林業史與木馬文化。

客委會說明，六龜山城居民早期生活充份利用山林資源，食衣住行育樂均與森林資源有關，當時憑著「拖木馬」的工人，將動輒數百公斤甚至1公噸以上木材拖下山到集散場；2024高雄市客家學苑近日在六龜辦理「尋回六龜的客家山林記憶—木馬木工工作坊」，邀請客家耆老現場示範教學。

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客委會指出，這次木馬木工工作坊邀請早期在六龜山林、都曾從事以木馬拖運工作的兩位客家耆老，85歲徐明財和73歲羅榮裕，兩位長輩先述說早期山林故事，接著在擁有木工甲級技術的曾省三老師協同教學下，引領學員們製作完成複刻版木馬。

客委會主委楊瑞霞指出，台灣從古至今，充滿著豐富的自然山林資源，客家先民的生活與文化更是與山林有著密切相關；時至今日，雖已無山林砍伐及木馬拉運的林業工作與商業行為，但山林仍然依山城而立，森林依舊茂密，具有山林知識的北部客家耆老、偶而仍談論者數十年或百年前客家先人在六龜的山林故事。

這次參與「木馬木工工作坊」20位學員中，除了六龜在地民眾，也有從美濃、杉林及高雄市區來的學員，其中更有從台南的學員報名來上課，最難得的兩位來自旗山農工的同學，在老師鼓勵下也參加工作坊課程；從第一天聽故事到第三天看著揮汗、動手完成的「木馬」作品，學員臉上滿是汗珠，也有著滿滿的成就感。

「木馬木工工作坊」邀請徐明財（右）、羅榮裕（中）和曾省三（左）現場講解。（客委會提供）

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