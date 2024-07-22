為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

重塑六龜客家山林記憶 耆老示範複刻版木馬

學員分組製作複刻版木馬。（記者王榮祥翻攝）

學員分組製作複刻版木馬。（記者王榮祥翻攝）

2024/07/22 08:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄六龜山城居民早期靠山吃山，憑著「拖木馬」的工人將動輒數百公斤甚至一公噸以上的木材拖下山到集散場；高市客委會邀請六龜客家耆老現場示範，帶領學員一起製作複刻版木馬，重塑六龜林業史與木馬文化。

客委會說明，六龜山城居民早期生活充份利用山林資源，食衣住行育樂均與森林資源有關，當時憑著「拖木馬」的工人，將動輒數百公斤甚至1公噸以上木材拖下山到集散場；2024高雄市客家學苑近日在六龜辦理「尋回六龜的客家山林記憶—木馬木工工作坊」，邀請客家耆老現場示範教學。

客委會指出，這次木馬木工工作坊邀請早期在六龜山林、都曾從事以木馬拖運工作的兩位客家耆老，85歲徐明財和73歲羅榮裕，兩位長輩先述說早期山林故事，接著在擁有木工甲級技術的曾省三老師協同教學下，引領學員們製作完成複刻版木馬。

客委會主委楊瑞霞指出，台灣從古至今，充滿著豐富的自然山林資源，客家先民的生活與文化更是與山林有著密切相關；時至今日，雖已無山林砍伐及木馬拉運的林業工作與商業行為，但山林仍然依山城而立，森林依舊茂密，具有山林知識的北部客家耆老、偶而仍談論者數十年或百年前客家先人在六龜的山林故事。

這次參與「木馬木工工作坊」20位學員中，除了六龜在地民眾，也有從美濃、杉林及高雄市區來的學員，其中更有從台南的學員報名來上課，最難得的兩位來自旗山農工的同學，在老師鼓勵下也參加工作坊課程；從第一天聽故事到第三天看著揮汗、動手完成的「木馬」作品，學員臉上滿是汗珠，也有著滿滿的成就感。

「木馬木工工作坊」邀請徐明財（右）、羅榮裕（中）和曾省三（左）現場講解。（客委會提供）

「木馬木工工作坊」邀請徐明財（右）、羅榮裕（中）和曾省三（左）現場講解。（客委會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
金鐘主持人麥覺明進軍廣播 打造「聲」級版的《M.I.T台灣誌》
2024/04/30 15:40

金鐘主持人麥覺明進軍廣播 打造「聲」級版的《M.I.T台灣誌》
玉山國家公園自然藝術課暑假登場 走進山林手繪生態
2024/05/06 07:06

玉山國家公園自然藝術課暑假登場 走進山林手繪生態

純喫茶寵粉撒百萬獎 即刮即抽送豪華郵輪行
台灣獼猴出沒北投住宅區 動保處派員巡查：推測來自周邊山林
2024/07/03 15:38

台灣獼猴出沒北投住宅區 動保處派員巡查：推測來自周邊山林
美國學者：擴權案 為中國干預敞開大門
2024/05/28 05:30

美國學者：擴權案 為中國干預敞開大門

小資快看！NewNewBank台幣活儲10%
花蓮太魯閣屏風山屋 被丟帳篷、鍋具
2024/06/26 05:30

花蓮太魯閣屏風山屋 被丟帳篷、鍋具
穿山甲現身原鄉部落 善心居民野放前禱告為牠祈福
2024/07/09 11:30

穿山甲現身原鄉部落 善心居民野放前禱告為牠祈福
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播