基隆慶濟宮媽祖文化祭 明封街

基隆慶濟宮7月7日舉辦媽祖文化祭，自治街等3路段中午起封街。（記者盧賢秀攝）

2024/07/06 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市慶濟宮七月七日將舉辦媽祖孔明文化祭活動，有祈福法會、園遊會與親子闖關遊戲，七日中午十二點至晚上十點將封閉自治街、南興路及開元路，民眾可以搭乘大眾運輸工具前往。

慶濟宮主委柯金標表示，媽祖指示在七月七日舉辦文化祭，祈福降恩澤，士農工商經濟繁榮。當天上午有士農工商祈福法會，下午有卅六計文創園遊會、親子闖關活動及社團表演，廟方也準備了四百個小天燈和一六○個「臭皮匠」軍牌給通過闖關的民眾。

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柯金標表示，重頭戲在晚上七點七分的借東風祈福晚會，請到國寶級道士李豐楙和中研院士游坤聯合主持祈福晚會，為基隆借東風，並運用科技讓孔明「神氣活現」，保佑民眾增長智慧、財運順利、經濟發展。

此外，還請來知名歌手翁鈺鈞、北原山貓等演唱與風有關的歌曲，向神明致敬保佑基隆，民眾捐三張五、六月發票，就可換一張摸彩券，最大獎是五十吋電視。

為避免造成交通堵塞，七日中午起至晚上十點活動周邊路段將封街，包括自治街與光明路口、自治街與明德一路口、南興路（六十六號—一二八號）、開元路（祐仁診所—開元路九十二號），禁止汽、機車通行。

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