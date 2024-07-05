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巨石、高溫搞軌 台鐵花東列車誤點

花蓮玉里昨日上午高溫超過37度，玉里客城橋北側發生輕微鋼軌變形。（台鐵公司提供）

花蓮玉里昨日上午高溫超過37度，玉里客城橋北側發生輕微鋼軌變形。（台鐵公司提供）

2024/07/05 05:30

〔記者吳亮儀、花孟璟／綜合報導〕台鐵軌道昨天意外多。清晨六時廿一分，台鐵東部幹線和仁至崇德區間東正線被一塊巨大落石砸中，鋼軌完全被砸壞，目前單線雙向通車；上午十點半左右花蓮玉里至東里區間則疑似高溫炎熱造成軌道不平，列車減速至卅公里時速慢行通過。接連事件都造成列車誤點，讓候車民眾直喊「花蓮最近真的太多狀況」。

民眾直喊花蓮最近真的太多狀況

台鐵公司董事長杜微表示，東正線鋼軌被砸斷，電車線設備也壞了，「要一天時間才能修復」。台鐵東區營運處長姜登凡說明，巨石約一五○公噸，因侵入軌道中心一．九公尺淨空，昨進行破碎移除，預計今天早班可恢復通車；玉里東里間軌道已於昨下午恢復正常。

巨石砸下 工務監控即時發現

台鐵公司昨天和慈濟基金會簽署公益及防救災合作備忘錄，杜微表示，清晨台鐵工務人員回報，在和仁到崇德間軌道有落石，台鐵立刻封鎖東正線，剩下西正線單線雙向運行，並將來往列車降速。

杜微說，這塊落石有掉落並砸壞鋼軌和電車線設備，需要時間搶修。這處路段並不在落石告警系統範圍內，但在○四○三花蓮大地震後各地區有加派工務監控人員，昨天即時發現、即時處置。未來此處有規劃整體補強計畫，包括新增告警系統和阻攔等。

由於花蓮強震震鬆山區土石，台鐵公司研議透過空拍釐清落石路徑及範圍，與林業署等相關單位研議落石防制作為。

台鐵公司也指出，之前曾經委託世曦公司辦理「台灣鐵路管理局邊坡巡檢精進系統建置」，期中報告已完成審查會議，後續將擬訂鐵路路線防護中長程計畫，並爭取經費辦理。

根據報告，全台待改善邊坡共二五三處，其中二二五處位於宜、花、東地區；短期選定位於北迴線八處進行改善工程，預計本月上網招標公告，擋牆年底完工、電子圍籬明年年中完成。

巨石砸壞鋼軌。（台鐵公司提供）

巨石砸壞鋼軌。（台鐵公司提供）

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