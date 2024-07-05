《雲林》雲林2醫療建設 衛福部允全力協助

立委劉建國（中）與立院衛環委員會到雲林考察高齡醫學暨健康福祉研究中心工程進度。（記者黃淑莉攝）

2024/07/05 05:30

高齡醫學暨健康福祉研究中心下月上梁 台大虎尾院區擴建經費缺11.47億

〔記者黃淑莉／雲林報導〕立法院衛環委員會昨天到雲林考察地方醫療及長照建設，並預告國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心主結構將於下月完成上梁，明年底研究團隊就會進駐；另台大醫院雲林分院虎尾院區二期擴建經費缺約十一．四七億元，衛福部長邱泰源表示，對於雲林這兩件工程衛福部會全力來協助，讓長輩都能健康在地老化，同時強化雲林醫療量能。

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盼讓長輩能健康在地老化

衛環委員會昨天由立委劉建國邀請到雲林考察，包括邱泰源與衛福部團隊、農業部、教育部等單位共同聽取包括國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心及台大醫院雲林分院虎尾二期擴建進度簡報。

國衛院副院長陳為堅指出，國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心下個月就會舉行上梁儀式，明年底研究團隊進駐，該中心有個夢想，即以亞洲快速高齡情境發展成世界高齡醫學暨健康福祉交流中心，未來也會發揮台灣IC產業特點引進智慧科技，運用在照護、協助延長長輩在社區時間，讓長輩活得健康、自由、快樂、幸福。

老人照護 將引進智慧科技

台大雲林分院院長馬惠明表示，院方力拚今年通過醫學中心評鑑，虎尾院區二期擴建預計今年十一月開工，預定二○二八年底完工，其中非儀器設備預算十一．四七億元有時程壓力等。

劉建國表示，國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心對於國家高齡政策與產業發展至關重要，期許國衛院要充分發揮其作用，讓全國長輩都可以健康的在地老化；虎尾院區二期十一．四七億元，希望衛福部、教育部能以專案辦理補助，讓工程能順利完成。

邱泰源表示，期待國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心未來是媲美日本或國際上的一個國家級中心，成為台灣高齡醫學照顧的驕傲及亮點，未來所需要的軟硬體建設，政府各部門會共同支持；至於台大虎尾院區經費問題，衛福部將會同教育部全力來協助。

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