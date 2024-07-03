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在宅急症照護啟動 賴清德：台灣走在前端

衛生福利部「在宅急症照護試辦計畫」、「通訊診察治療辦法」已在1 日上路，總統賴清德昨前往新北市亞東醫院視察，視訊關懷就診的長者。（記者劉信德攝）

衛生福利部「在宅急症照護試辦計畫」、「通訊診察治療辦法」已在1 日上路，總統賴清德昨前往新北市亞東醫院視察，視訊關懷就診的長者。（記者劉信德攝）

2024/07/03 05:30

衛生福利部「在宅急症照護試辦計畫」、「通訊診察治療辦法」已在1日上路，總統賴清德昨前往新北市亞東醫院視察，視訊關懷就診的長者，給予貼心叮囑，「阿華伯」感動落淚，氣氛溫馨。賴清德表示，在宅急症照護試辦計畫是醫療與長照的整合性服務，主要收治肺炎、尿道炎及軟組織感染患者，醫師和護理師需要定期訪視，並提供24小時諮詢，開闢「綠色通道」，預留病床不用等，這類服務鮮少有國家做到，台灣已經走在前端。

（文：記者黃子暘、羅國嘉）

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