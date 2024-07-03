買菜自備購物袋╱全國47市場即起減塑 半年可減0.65億個

環 境 部 表 示 ， 即 起 在 全國廿二縣市共四十七處市場試辦減塑，鼓勵民眾買菜自備環保袋。（記者陳嘉怡攝）

2024/07/03 05:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕購物用塑膠袋逾半來自傳統市場，為鼓勵市場減塑，環境部推動全國廿二縣市共四十七處市場試辦減塑，鼓勵攤商不主動提供購物用塑膠袋、於市場設置循環袋取用點等，預估到年底可減少約○‧六五億個購物用塑膠袋。環境部表示，明年還會再找其他市場試辦減塑，至於夜市減塑因消費品項與傳統市場不同，會再透過其他方式推動減塑。

鼓勵攤商不主動給塑膠袋

環境部昨日在台北南門市場舉辦「買菜自己『袋』」記者會。環境部資源循環署長賴瑩瑩表示，七月起全國廿二縣市共計四十七處市場會開始試辦減塑，鼓勵民眾買菜自備環保袋、蔬果儘量併一袋等，減少塑膠袋用量；攤商如果看到消費者自備環保袋，可直接把菜裝進環保袋、不用額外再給塑膠袋。

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環境部資源循環署組長李宜樺表示，此次試辦計畫將到今年底，預估四十七處減塑市場可減少廿％、約○‧六五億個購物用塑膠袋，明年還會再找其他市場試辦減塑，評估試辦成效後，再考慮是否透過法規規範；至於夜市減塑因消費品項多為小吃、消費者以觀光客為主，與傳統市場固定式的消費型態不同，會再透過其他方式推動減塑。

南門市場自治會會長王銓國說，市場要做環保有點困難，希望由攤商開始不主動提供購物用塑膠袋，逐步改變消費者習慣，目標是要做到讓消費者和去超市消費一樣，提著購物袋來市場買菜。台北市環保局副局長盧世昌表示，六月開始南門市場已推動減塑好康有禮活動，活動日民眾自備環保袋可以兌換購物金。

全台四十七處市場包括台北南門市場、新北泰山公有零售市場、桃園興國市場、台中南屯公有零售市場、台南開元市場、高雄龍華市場等；值得一提的是，嘉義縣轄內共十七處市場，皆加入試辦減塑；雲林大埤市場則是唯一採取購物用塑膠袋收費的市場。

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