「新竹走走」5路線 7鄉鎮月底尋味之旅

新竹縣深度旅遊品牌「新竹走走」，5路線、跨7鄉鎮，全新尋味之旅開跑！（記者廖雪茹攝）

2024/04/09 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣深度旅遊品牌「新竹走走」，為旅客開創一堂竹縣限定的「山與海入門必修課」，今年推出新豐湖口精釀啤酒、芎林桂竹造紙、寶山峨眉竹炭及東方美人茶、關西咖啡及尖石香草共五條全新路線、橫跨七鄉鎮的尋味之旅，啟動從濱海一路旅讀到山林的循味巴士。

縣長楊文科楊文科說明五條路線的特色，「新豐湖口走走」走訪隱藏在湖口的精釀酒廠，看釀酒師如何運用在地水果物產與酵母共同作用，將農友的心血轉換成美好的瓊漿佳釀；「芎林走走」引領遊旅客到紙寮窩，親手用桂竹纖維製成手抄紙的有趣體驗；「寶山峨眉走走」拜訪北台灣僅存的手工木炭窯，並親自製作木炭除濕包。

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「關西走走」直進咖啡莊園，體驗像爆米花一樣刺激的烘豆過程；「尖石走走」則前進尖石那羅部落，體驗月桃葉蒸餾純露的過程，享用部落食材入菜的風味餐點，並調製一瓶自己的專屬複方花草茶。

交通旅遊處表示，「新竹走走」深度行程有半日遊、一日遊，費用一千二百元至三千元不等，四月底起到六月部分週五及各週末皆有場次；其中，芎林及新豐、湖口兩條路線，提供六十歲以上民眾減免一百元報名費的優惠。這次特別規劃不同路線的「在地風味純露」，參與行程就能獲得專屬的香氛純露。線上報名網址：https://travel.hsinchu.gov.tw/。

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