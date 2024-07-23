對8童施暴、脫褲羞辱 板橋私幼3教保員送辦／分別裁罰3萬~60萬 福音幼兒園罰6萬、勒令停招

家長控訴孩子的手被教保員推倒撞到桌子瘀青。（記者徐聖倫翻攝）

2024/07/23 05:30

〔記者徐聖倫、賴筱桐、董冠怡／新北報導〕位於新北市板橋區的私立福音幼兒園，家長報警怒控三名教保員僅因孩童不睡午覺或尿床，竟拳打腳踢甚至強脫褲子羞辱，還有幼童的頭部重擊地板，共有八名幼童受害。新北市教育局調查屬實，針對三名教保員罰鍰三萬元至六十萬元並移送法辦，也裁罰幼兒園業者六萬元並勒令停止招生。

2人曾獲獎被撤銷 終身不得從事教保

這三名女性教保員分別是江姓、張姓、高姓，她們在警訊中坦承犯案，警方依妨害幼童自然發育、傷害等罪嫌送辦，教育局也對三人分別裁罰六十萬元、卅萬元、三萬元罰鍰。其中江、張終身不得再從事教保員，兩人從事幼教工作十年還曾經獲獎，對比如今的行為十分諷刺；高姓女教保員則需接受情緒管理課程。

請繼續往下閱讀...

數名幼童身心受創 不敢上學

家長報警控訴，今年三月，兒子在幼兒園與同學聊天玩耍時太開心，導致午餐時間有些過動，三名教保員竟拳打腳踢處罰兒子，包括重踩兒子的腿部、持掃帚或書本毆打，甚至還重摔在地。同月份，兒子因午休尿褲子，竟遭江姓教保員伸手捏屁股並抓住雙腳倒吊，導致幼童頭部重擊地面，還硬扯男童褲子，命令當眾裸露下體，再出言侮辱「羞羞臉」。

另一名家長指控，三歲女兒吃完飯後沒收拾餐碗，被江姓教保員從背後推了一把，女兒的手撞到桌子導致右臂瘀青，江女竟謊稱「是被蚊子咬」，受害幼童身心受創，紛紛出現不敢上學的狀況，也有孩子因被暴力對待導致性情丕變。

江姓教保員曾因施暴切結不會再犯

據了解，江姓教保員曾在二○二二年五月對孩童施暴造成太陽穴瘀青，家長當時要求切結承諾「不再有此類事件發生」，未料如今再爆出涉嫌虐童。

新北教育局表示，已對幼兒園業者罰鍰最高額度六萬元並勒令停止招生，八月一日起解除準公共幼兒園的契約，並督導業者辦理退費，媒合、安置幼生到其他園所；江姓、張姓兩人去年獲頒資深人員，已撤銷獎勵資格並將追回獎狀。園方表示，江、張已經離職，目前尚有十位舊生繼續就讀，另有二名幼幼班新生將由教育局協助安置。

新北市長侯友宜昨天強調，對於違反法規的幼兒園及教保員，絕不寬貸並追究責任。

新北教育局勒令園方開說明會，教保員對家長鞠躬道歉。（記者徐聖倫翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法