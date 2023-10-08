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《雙十連假》宜蘭訂房率 前兩天破9成

雙十連假首日，清水地熱湧入人潮。 （宜蘭縣府提供）

雙十連假首日，清水地熱湧入人潮。 （宜蘭縣府提供）

2023/10/08 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕昨天是雙十連假第一天，宜蘭縣清水地熱湧入人車，縣內訂房率連假前兩天達九成至九成五，比中秋連假好多了。觀光業者分析，旅客以團客為主，散客旅遊熱度還沒回溫，多選擇出國。民眾反映，國內住宿太貴，寧可出國，業者認為，近年人事、食材等大幅上漲，價格僅反映成本，且外國旅宿也不比台灣便宜。

國道五號和蘇花改，昨天凌晨五點開始湧現南下車潮，車流量與預估相去不遠，國五約四萬九千輛次，蘇花改約一萬七千輛次，車多情況持續到傍晚。

比中秋連假好 團客為主

縣政府工商旅遊處表示，中秋與雙十連假的出遊特性不同，中秋因節慶性質，民眾多返鄉團圓，今年雙十連假為期四天，與中秋連假僅相隔一週，民眾多選擇出遊，觀光人次會優於中秋。

不過，工旅處分析，昨天時有細雨，在宜蘭留宿的旅客，不一定前往景區遊玩，但熱門景點清水地熱，以泡湯及煮食活動為主，較不受天氣影響，人潮仍多，上午九點五十五分啟動停車場總量管制措施。

宜蘭縣觀光協會理事長王文新說，連假第一天和第二天，宜蘭訂房率達九成至九成五，未達滿房，表現平穩，第三天降至六成，第四天剩四成，遊客多有預期心理，擔心連假末會塞車，因此提早收假。

王文新認為，雙十連假，搭遊覽車的員工及家族旅遊熱度回溫，但散客較少，猜測多選擇出國旅遊。

有民眾認為，國內旅遊住宿太貴，不如出國；王文新說，以他的實際經驗，日本五天四夜扣除等候搭機時間，一天約花費一萬二，住宿僅三星級，並不比台灣低，且台灣缺工嚴重，人事及食材成本上升三至四成，價格僅反映成本。

王文新表示，旅客多選擇出國的情況下，國內業者為搶市場，常釋出優惠，建議民眾可多上網看看。

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