第二波桃園好市券 今起至9.12登記

第二波桃園好市券適用範圍，除了原有的夜市、市場，擴大納入休閒農場及觀光工廠，圖為位在蘆竹區的金格觀光工廠。（記者魏瑾筠攝）

2021/08/30 05:30

身分證末碼分流 單數週一、三、五 雙數週二、四、六 週日都可登記

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為振興夜市、市場商機，市府推出第一波的「桃園好市券」受到熱烈回響，第二波桃園好市券將加碼發行8萬份，提醒持有市民卡的民眾，今天起至9月12日可依身分證末碼，至「2021桃園好市券」官網登記抽籤，9月13日公布電腦抽籤的幸運得主。

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9月13日公布電腦抽籤得主

為振興夜市、零售、旅遊等服務產業，市府於8月上旬推出第一波桃園好市券，1份有2張100元券，發行2萬5000份，可在桃園市4大觀光夜市與15處公有市場使用；市府統計領券率已破6成，未領券的民眾9月12日前可至統一超商透過ibon領券。第二波桃園好市券將加碼發行至8萬份，同樣採市民卡登記抽籤制，但擴大適用範圍包括16家觀光工廠及約50家休閒農場。

市府經濟發展局表示，第二波桃園好市券擴大使用範圍，不僅民生消費，育樂生活也兼顧，提醒持有市民卡或認同卡，且身分證末碼為單數的民眾，可於今天10點起於官網（https://taoyuangoodpon.tycg.gov.tw）登記抽籤。經發局說，此次活動與上波相同，採身分證單雙號分流登錄，身分證末碼單數者的登記時間為週一、三、五，雙號者為週二、四、六，週日單、雙號都可登記。

第三波好市券將對接振興券

需要注意的是，第一波桃園好市券發行2萬5000份，吸引約7萬5000人登記抽籤，經發局說，已參與第一波好市券登記的民眾，無需再次登錄，即可參與加碼抽籤，9月13日將公布抽籤結果，取券時間為9月17日18點至10月16日。

市長鄭文燦也預告，第三波桃園好市券將對接中央發行的振興券，屆時用200元振興券可直接兌換4張100元好市券，金額加倍、面額縮小，更為方便好用；市府同時也會與悠遊卡、一卡通及第一銀行市民卡合作，舉辦桃園消費5000元變6000元的抽獎活動，以加倍、加大的政策，提升振興力道、帶動桃園產業復甦。

蘆竹區李姓市民說，上次不知道可以登記抽好市券，這次一定會把握時間登記，希望全家都可以幸運中籤，再一起去逛夜市；黃姓市民也說，200元雖然不多，但去市場買東西也不錯，尤其現在菜價貴，可說不無小補。

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