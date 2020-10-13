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    台中膠囊大廠爆違建 排拆1個月仍未拆

    膠囊大廠新歷芳公司，遭投訴頂樓出現600坪新違建，市府都發局查處後排拆，卻遲無拆除動作。（記者陳建志攝）

    膠囊大廠新歷芳公司，遭投訴頂樓出現600坪新違建，市府都發局查處後排拆，卻遲無拆除動作。（記者陳建志攝）

    2020/10/13 05:30

    〔記者陳建志／台中報導〕國內膠囊大廠新歷芳公司，今年8月遭民眾投訴公司頂樓等地方出現違建，市府都發局獲報後前往查處，確認工廠頂樓出現600坪的新違建並排拆，後方另有一間鐵皮屋則為既存違建進行列管，並在9月1日開出違建處分書，不過民眾再度向本報投訴，質疑至今已超過1個月，卻不見公司或都發局進行拆除等具體動作，質疑查處違建只是表面工夫。

    一位自稱「小市民」的民眾，今年8月向本報投訴，霧峰吉峰路歷史悠久的新歷芳公司，是國內生產專業藥用空膠囊的製造大廠，不過工廠疑似在頂樓蓋違建，違法使用，後方另有一處違建，則是做為員工餐廳，台中大雅之前就因鐵皮屋違建火災，造成消防人員殉職，希望市府能清查是否為違建，並依法處理。

    9月1日開出違建處分書

    該民眾11日再度向本報投訴，表示市府都發局在9月1日針對工廠頂樓和後方違建，開出違章建築處分書，不過至今已經過了1個多月，卻不見廠方自行拆除，也不見市府有拆除動作，且廠區還有2處疑似新的違建物，要求市府都發局立刻拆除，否則查處違建只是做做樣子，對於違法工廠根本不痛不癢。

    都發局︰600坪違建已排拆

    市府都發局都市修復工程科謝國基科長表示，今年8月底接獲民眾檢舉後進行查處，發現工廠頂樓出現600坪的新違建，屬排拆違建物，將聯絡經發局排定專案稽查，確認使用是否有公安疑慮，再決定是否專案排拆；至於工廠後方空地，另有一間小鐵皮屋的既存違建，使用面積小且沒有公安疑慮，已進行列管。

    新歷芳公司羅姓副理則表示，公司遭認定違建部分，已依市府給予的時程進行處理，會持續進行改善。

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