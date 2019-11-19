《新北》擴大五股都計啟動 垃圾山先闢綠地

中山高速公路以北、新五路以東被稱為「五股垃圾山」，因遭非法傾倒廢棄物堆積成山而得名。 （記者陳心瑜攝）

2019-11-19 05:30:00

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府在「擴大五股都市計畫」發布前試辦計畫，要先改善五股垃圾山的環境，整頓違規工廠占地和違法棄置等亂象，市府將在垃圾山的五處公有地開闢綠地，並打造八米寬的中央軸帶道路，連接到主要幹道中興路、成泰路，預計明年九月完工。市長侯友宜昨天前往視察，強調整頓五股垃圾山的決心不容置疑。

中興路以南打造中央軸帶道路

市府工務局長朱惕之表示，今年九月起推動「擴大五股都市計畫（部分更寮及水碓地區）」發布前試辦計畫，輔導計畫範圍內的業者依法申請、合法使用，並留設開放空間及環境綠美化，改善垃圾山環境，已和九百多家業者持續溝通。

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他指出，公有地清整、綠化以中興路為界，中興路以北有五大區域的公有地，陸續排除占用並辦理綠美化；中興路以南要打造八米寬的中央軸帶道路，連接到主要道路，加強消防及防災等功能，將分為三期闢建。

中興路以北5大區公有地 第1區已變綠地

市府新建工程處長祝惠美指出，中興路以北五大區公有地面積共約二．七五公頃，第一區已完成廢棄物清運、整地和植栽，將治安死角變為綠意盎然的綠地；中央軸帶道路，北起中興路、南迄成泰路，分三期開闢，將於明年九月完工。第一期、第三期分別長三五○米、六百米，第二期約○．六三公頃土地，因高低落差達十米，暫時無法開闢道路，先辦理綠美化，環保局預計在一旁新建清潔隊廠區。

市府城鄉發展局表示，今年九月先實施都市計畫發布前的試辦計畫，都市計畫程序已同步推動，將於十一月廿六日、廿八日、十二月三日及十日的上午十點在五股區公所九樓演藝廳辦理座談會。

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