3地試辦佳 〈桃園〉交通寧靜區再增19處

2019-09-11

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府交通局去年配合交通部推動「交通寧靜區試辦計畫」，選定中壢區六和兒童公園、楊梅區楊光國中小及桃園區南門國小周邊為「交通寧靜區」，透過「降低速限」、「改善行人通行空間」等方法，加強速度管理、保障行人安全及減少路口衝突。由於成效良好，交通局決定擴大於十九所學校周邊推動交通寧靜區，讓全市「交通寧靜區」增為廿二處。

交局決於19校周邊推動

交通局指出，新增的十九所學校包括桃園區青溪國中小、同德國小、新埔國小、中山國小；龜山區大崗國中、文欣國小；蘆竹區海湖國小；大園區內海國小、圳頭國小；觀音區新坡國小、保生國小；中壢區忠福國小；平鎮區山豐國小；龍潭區德龍國小；楊梅區楊梅高中、楊心國小；大溪區瑞祥國小、員樹林國小及新屋區新屋高中。

各校因地制宜 降低速限

交通局交通工程科長黃錦虹表示，「交通寧靜區」利用牌面及標線進行周邊道路速限管理，讓行經區內車輛的車速降到時速卅公里以下，以維護行人穿越安全，桃園除了中壢區六和兒童公園周邊率先設置，桃園區南門國小及楊梅區楊光國中小周邊也先後劃為「交通寧靜區」。

黃錦虹說，「交通寧靜區」推動後受到地方及家長好評，交通局決定擴大辦理，經與地方溝通，各校將因地制宜推出措施，「降低速限」不再要求速限卅公里，可依各校需求速限卅至四十公里不等，而「改善行人通行空間」部分，有的學校會劃設綠底行穿線或是綠底人行道，提高能見度，瑞祥國小將採時段性禁止車輛進入學校周邊巷道、山豐國小周邊也有時段性禁止車輛左、右轉，保障學童通行安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法