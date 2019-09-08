3萬人健走 基隆擠爆了！

2019-09-08

〔記者林欣漢／基隆報導〕「全國萬人健走大會師」活動昨天在基隆碧砂漁港登場，吸引三萬名愛好運動的民眾齊聚一堂，大夥兒浩浩蕩蕩從碧砂漁港健走到潮境公園，欣賞沿途美麗的海岸風光，最近積極減重的市長林右昌鼓勵民眾多運動。

主辦單位台灣體育總會理事長鄭錦洲說，這次活動參與情況相當熱烈，來自全國二十二個縣市，甚至金門、澎湖、馬祖的救國團、後備軍人、商業會、體育會都組隊前來參加，中南部或外島等距離較遠的民眾，在前一晚先行北上住宿，第二天一早參加活動，光是遊覽車就有一百八十多輛，盛況空前。

此次健行路線從碧砂漁港出發，經八斗街、海洋科技博物館再到潮境公園折返，全程約五公里，最近勵志減重的市長林右昌，更拍著明顯消了一圈的肚子向大家分享「近三個星期的時間，靠著運動就減了六公斤」，鼓勵大家一起運動，健康又能維持好身材。

另外，每三年舉辦一次的基隆市特色伴手禮徵選系列活動，今年有糕點、點心、醬料、海產、火鍋料等四十件產品入圍，昨天下午在碧砂漁港舉辦展售會，吸引大批人潮熱鬧滾滾。市府表示，歡迎民眾到臉書粉絲專頁「基隆禮讚」票選伴手禮。

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