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太熱嗎？穿山甲媽媽晚上背孩子逛大街 可愛畫面曝光

穿山甲媽媽罕見晚上背孩子散步超可愛。（莊期文提供）

穿山甲媽媽罕見晚上背孩子散步超可愛。（莊期文提供）

2024/07/04 08:38

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕近期台灣氣溫屢創新高，除了民眾熱到受不了，各種動植物也有一定程度受到熱傷害，屏東滿州鄉有民眾記錄到，夜間有穿山甲媽媽揹著小穿山甲出來逛大街，少見的超可愛模樣都被拍攝下來，生物專家解釋，未必是避暑，但可能是覓食或遷移棲地。

台灣穿山甲（學名：Manis pentadactyla pentadactyla）是中華穿山甲中，分布在台灣的一個特有亞種，被列為台灣瀕危物種之一，受《野生動物保育法》保護。收到鄉親影片的滿州前鄉代會主席莊期文說，平常光看到成年個體就不多，能親眼看到「老背少」更是相當少見。

嘉義大學生物資源系副教授邱郁文表示，穿山甲媽媽背幼仔移動的原因主要有以下幾點，首先是躲避危險，因穿山甲幼仔出生後，體型小、行動能力弱，容易受到捕食者的攻擊。穿山甲媽媽會用尾巴背著幼仔，以便在遇到危險時快速逃脫。也可能是覓食，因穿山甲是夜行性動物，白天通常會在洞穴中休息。當穿山甲媽媽外出覓食時，會用尾巴背著幼仔一起前往。此外就是遷徙，穿山甲有時會遷徙到其他地區尋找食物或躲避天敵。在遷徙過程中，穿山甲媽媽也會用尾巴背著幼仔。

邱郁文也呼籲，穿山甲每年通常繁殖一次，雌穿山甲每次生下一隻幼仔，幼仔出生時已具備小型鱗片，會在母親身上攀附一段時間。在變換棲地時偶爾會發現母穿山甲背負幼獸在棲地間出現。由於棲息地破壞及非法捕獵，以及道路交通事故威脅，還有農藥噴灑使得牠們的食物「螞蟻」數量銳減等因素，台灣穿山甲的族群數量持續下降。穿山甲需要持續關注和行動，以確保這一物種不會因人類活動而滅絕。

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