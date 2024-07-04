彰化花壇爭設MOOVO公共自行車站 最快7月底設立

花壇鄉長顧勝敏 （右2）、鄉代翁啟祐（右1）等單位單位人員會勘MOOVO公共自行車規劃站點。 （翁啟祐提供）

2024/07/04 08:42

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣MOOVO公共自行車至今已有97個站點，分設在彰化市等7個鄉鎮市，花壇鄉公所爭取加入第8個鄉鎮，規劃在火車站等9個地點設站，其中火車站還規畫一口氣放置50輛自行車，除了有助發展觀光，還可嘉惠通勤族、學生族；包括鄉公所、民代與地方人士對於設站均保持樂觀看待，傳出最快7月底前即可陸續設立。

花壇鄉長顧勝敏、鄉代翁啟祐與縣府相關單位人員2日前往花壇鄉多個地點會勘，評估在花壇火車站、花壇國小、新公所、舊公所、圖書館、文德宮、虎山巖與楓灣宮、福樂游泳池等9個地點設MOOVO公共自行車租賃站。

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翁啟祐指出，花壇鄉具有發展觀光極大潛力，又緊鄰彰化市，非常適合設MOOVO站點；他在基層座談會曾向縣長王惠美提起設站的需求，並在代表會正式提案向縣府表示花壇鄉的需要，也感謝鄉長顧勝敏的重視與爭取，落實在鐵路沿線一帶設站點的計畫，未來可嘉惠通勤族、學生族，更可帶動花壇鄉觀光產業。

截至今天彰化縣MOOVO共設置97個站點，其中彰化市35個、員林市30個、鹿港鎮13個、和美鎮5個、溪湖鎮5個、溪州鄉1個、田中鎮8個；未來若花壇鄉成功設站，將是彰化縣第8個設MOOVO站點的鄉鎮。

花壇火車站是MOOVO公共自行車重要租賃站點之一，規劃擺設50輛自行車供租賃。 （翻攝顧勝敏臉書）

花壇鄉代翁啟祐認為花壇設MOOVO公共自行車將有助觀光產業發展。 （翁啟祐提供）

花壇圖書館是規劃MOOVO公共自行車租賃站點之一。 （翻攝顧勝敏臉書）

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