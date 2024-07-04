為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

彰化花壇爭設MOOVO公共自行車站 最快7月底設立

花壇鄉長顧勝敏 （右2）、鄉代翁啟祐（右1）等單位單位人員會勘MOOVO公共自行車規劃站點。 （翁啟祐提供）

花壇鄉長顧勝敏 （右2）、鄉代翁啟祐（右1）等單位單位人員會勘MOOVO公共自行車規劃站點。 （翁啟祐提供）

2024/07/04 08:42

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣MOOVO公共自行車至今已有97個站點，分設在彰化市等7個鄉鎮市，花壇鄉公所爭取加入第8個鄉鎮，規劃在火車站等9個地點設站，其中火車站還規畫一口氣放置50輛自行車，除了有助發展觀光，還可嘉惠通勤族、學生族；包括鄉公所、民代與地方人士對於設站均保持樂觀看待，傳出最快7月底前即可陸續設立。

花壇鄉長顧勝敏、鄉代翁啟祐與縣府相關單位人員2日前往花壇鄉多個地點會勘，評估在花壇火車站、花壇國小、新公所、舊公所、圖書館、文德宮、虎山巖與楓灣宮、福樂游泳池等9個地點設MOOVO公共自行車租賃站。

翁啟祐指出，花壇鄉具有發展觀光極大潛力，又緊鄰彰化市，非常適合設MOOVO站點；他在基層座談會曾向縣長王惠美提起設站的需求，並在代表會正式提案向縣府表示花壇鄉的需要，也感謝鄉長顧勝敏的重視與爭取，落實在鐵路沿線一帶設站點的計畫，未來可嘉惠通勤族、學生族，更可帶動花壇鄉觀光產業。

截至今天彰化縣MOOVO共設置97個站點，其中彰化市35個、員林市30個、鹿港鎮13個、和美鎮5個、溪湖鎮5個、溪州鄉1個、田中鎮8個；未來若花壇鄉成功設站，將是彰化縣第8個設MOOVO站點的鄉鎮。

花壇火車站是MOOVO公共自行車重要租賃站點之一，規劃擺設50輛自行車供租賃。 （翻攝顧勝敏臉書）

花壇火車站是MOOVO公共自行車重要租賃站點之一，規劃擺設50輛自行車供租賃。 （翻攝顧勝敏臉書）

花壇鄉代翁啟祐認為花壇設MOOVO公共自行車將有助觀光產業發展。 （翁啟祐提供）

花壇鄉代翁啟祐認為花壇設MOOVO公共自行車將有助觀光產業發展。 （翁啟祐提供）

花壇圖書館是規劃MOOVO公共自行車租賃站點之一。 （翻攝顧勝敏臉書）

花壇圖書館是規劃MOOVO公共自行車租賃站點之一。 （翻攝顧勝敏臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
票卡嘛也通！ MOOVO租還車懶人包出爐
2023/09/14 16:26

票卡嘛也通！ MOOVO租還車懶人包出爐
北北桃YouBike 7月起實施違規記點
2024/06/28 05:30

北北桃YouBike 7月起實施違規記點

2024臺東聲音藝術節 7/19跨域演出 聲到人到
雲林公共自行車MOOVO擴大設點 5鄉鎮141處據點供民眾租借
2024/06/26 15:48

雲林公共自行車MOOVO擴大設點 5鄉鎮141處據點供民眾租借
嘉義縣YouBike啟用 今年底完成1000輛
2024/07/03 12:36

嘉義縣YouBike啟用 今年底完成1000輛

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播