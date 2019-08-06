南庄林務局舊宿舍 打造文創館

2019-08-06

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉原林務局東村宿舍群，已有近八十年歷史，見證南庄的林業興衰史，而隨著產業及政策轉型，老宿舍早已人去樓空，荒煙漫草形同廢墟，行政院交通部觀光局參山國家風景區管理處斥資兩千多萬元，將依照原建築工法予以整建，希望打造為南庄國際文創故事館，為地方增添觀光新亮點，預計最快明年下半年完工開放。

傾圮形同廢墟 參管處出資保存

南庄東村宿舍創建於一九四○年，鄰近桂花巷老街，為早期日治時期開發山林樟腦產業的工作人員宿舍，為兩棟木造相連式建築體，外觀脊端及脊頂皆保留日式傳統的鬼頭、鬼瓦造型，是縣內保存原貌極佳的日式建築之一，具有高度文化資產保存價值，於二○○七年公告登錄為苗栗縣歷史建築。

然而隨著林業沒落，老宿舍缺乏修繕管理，逐漸傾圮頹倒，處處雜草叢生，令遊客望之卻步，地方人士除了擔心老宿舍恐無法承受颱風或地震而崩壞，更嘆息如此具有文化歷史意義的空間淪為廢墟，多次呼籲有關單位能積極介入保存。

預計明年下半年完工啟用

參管處副處長廖錫標表示，目前已斥資一千五百多萬元進行第一期工程，針對事務所、主任及員工宿舍建築體進行整建，目前皆以保存原建築體及建材沿用為主，盡量依照原工法進行，須補強處也會選擇材質相近的木材，明年上半年則針對衛浴及庭園進行二期整建工程，總經費逾兩千萬。

廖錫標說，未來完工後擬委外經營，打造為南庄國際文創故事館，希望藉由老建物復舊承載地方記憶與歷史故事，同時與在地結合推出特色文創小物，預計明年下半年可開放，成為鄉內新的觀光亮點。

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